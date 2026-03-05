Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
Erdoğan'dan 'eşel mobil' açıklaması: Zammın 4'te 1'i tabelaya yansıyacak
Erdoğan'dan 'eşel mobil' açıklaması: Zammın 4'te 1'i tabelaya yansıyacak
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
KPSS soruşturmalarını manipüle eden FETÖ'cü Şadan Sakınan tutuklandı
KPSS soruşturmalarını manipüle eden FETÖ'cü Şadan Sakınan tutuklandı
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
SPK'dan 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
SPK'dan 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart
Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart
2025 yılında kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı
2025 yılında kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin ABD-İsrail ve İran hattında sıcak çatışmaya dönüşmesiyle Brent petrolün varil fiyatı %5,4 artarak 85,82 dolara ulaştı; Bahreyn'deki petrol tesisleri ve Basra'daki tanker saldırıları piyasayı sarsmaya devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2026 22:36, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 22:38
Yazdır
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 85 doların üzerine çıktı.

Dün 84,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,40 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 22.18 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,4 artışla 85,82 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Orta Doğu'da giderek büyüyen jeopolitik gerilim etkili olmaya devam ediyor. Özellikle ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan savaşın bölgedeki enerji üretimi, petrol sevkiyatı ve deniz taşımacılığı üzerinde yarattığı riskler piyasaları doğrudan etkiliyor. Bölgedeki bazı büyük üreticilerin güvenlik ve lojistik sorunları nedeniyle üretimlerini azaltmak zorunda kalmaları da küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırarak fiyatları yükseltiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırıların "başarılı" olduğunu iddia ederek saldırılara devam edecekleri mesajını verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise ülkesinin ABD birliklerinin kara işgaline karşı hazırlıklı olduğunu ve ateşkes talebinde bulunmadığını söyledi.

Öte yandan, Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahreyn'de ulusal petrol şirketine ait bir tesisin İran'dan düzenlenen misilleme saldırılarında vurulduğu bildirildi. El-Meamir bölgesinde bir tesisin hedef alındığı ve yetkililerin olayla ilgilendiği aktarıldı. Açıklamada, "İran saldırısının hedefi olan Meamir'deki tesislerden birinde çıkan yangın kontrol altına alındı." ifadesi kullanıldı.

Irak'ın Basra kentindeki Hor el-Zubair Limanı'nda da ABD şirketine ait bir petrol tankerine saldırı düzenlendiği belirtildi. Sonangol Marine Services şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıya uğrayan petrol tankerinin kendilerine ait ve Bahamalar bandralı olduğu belirtildi. Petrol tankerine "bombalı bir teknenin" çarptığı aktarılan açıklamada, hasar gören tankerden petrol sızıntısı olduğu kaydedildi. Açıklamada, saldırının menşeine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise ABD ile İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu Orta Doğu'da artan gerginlikten nükleer tesislerin etkilenme tehdidinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Uzmanlara göre, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol üretim bölgelerine veya kritik enerji nakil hatlarına sıçraması durumunda küresel enerji piyasalarında daha sert fiyat dalgalanmaları görülebilir. Bu nedenle yatırımcılar ve piyasa analistleri özellikle Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi çevresindeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,42 doların direnç, 82,83 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber