Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Ege Adaları uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ege Adaları ile ilgili olarak son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin uyarılarda bulundu. Keçeli, Türkiye'nin oldubittilere izin vermeyeceğini söyledi.

Haber Giriş : 05 Mart 2026 14:32, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 14:33
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Ege Adaları uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ege Adaları'nın silahsızlandırılmış statüsüne ilişkin son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında uyarılarda bulundu.

Keçeli'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması çerçevesinde gayriaskeri statü altına alınan Doğu Ege Adaları ve Oniki Adalar'ın objektif hukuki statüsünde tartışmaya açık bir husus bulunmadığı belirtildi.

"OLDUBİTTİ TEŞEBBÜSLERİ ŞAŞIRTICI DEĞİL"

"Hal böyleyken, bölgemizde yaşanan son gelişmeleri fırsata çevirmek isteyen ve her vesileyle NATO müttefikimiz Yunanistan'la ikili ilişkilerimizi zehirlemeye gayret gösteren bazı çevrelerin yeni bir oldubitti teşebbüsünde bulunmaları esasen şaşırtıcı değildir." ifadesinin yer aldığı açıklamada, Türkiye'yi revizyonizmle suçlayan bu çevrelerin uluslararası hukuk hilafına atacakları her adımın yok hükmünde olduğu vurgulandı.

Son günlerde Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsü hilafına yapılan açıklamaların gayriciddi, talihsiz ve zamansız bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"- Daha da ibret verici olan husus ise bu zihniyetin geçmişte Kıbrıs Adasının ortak sahibi olan Kıbrıslı Türkleri toplu halde yok etmek isterken bugün onları da koruyacaklarını iddia etmeleridir.

- Bilinmesini isteriz ki, Kıbrıslı Türkler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan ve Garantör Türkiye'nin de desteğiyle kendi güvenliğini sağlamaya muktedir olup başka hiç kimseye muhtaç değildir. Bölgemizde yaşanan gelişmeler barış ve istikrara olan samimi bağlılığın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

- İç politikaya yönelik saiklerle mesnetsiz iddialarda bulunmayı ve ülkemiz aleyhine dezenformasyon yapmayı adet haline getiren çevrelere, oldubittilere izin vermeyeceğimizi bu vesileyle tekrar hatırlatıyor ve kendilerini sağduyuya davet ediyoruz."

