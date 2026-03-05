Yeni otomobillerde geçen yıl kasko oranı yüzde 80'e ulaştı

Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) edinilen bilgilere göre, kasko sigortalılığının performansı, yeni ve görece yeni araç segmentlerinde daha net görülüyor. Bu nedenle bütüncül değerlendirmede yaş bazlı analizler belirleyici oluyor.

TSB verilerine bakıldığında, 2025 sonu itibarıyla kasko sigortasında toplam sigortalılık oranı yüzde 26 olarak kaydedildi. Öte yandan, veriler yaş kırılımlarına göre incelendiğinde, bu branştaki sigortalılığın özellikle yeni araçlarda daha yüksek seviyelere ulaştığı görüldü.

Bu dönemde 0-5 yaş araçlardaki kasko sigortalılık oranının yüzde 48 olması dikkati çekti. Bu oran 6-10 yaş araçlarda yüzde 38, 11-15 yaş araçlarda yüzde 22, 16-20 yaş araçlarda yüzde 8 olurken, 21 yaş ve üzeri araçlarda ise yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

Genel sigortalılık oranının, özellikle yaşlı araç gruplarındaki düşük oranlar nedeniyle aşağı çekildiği görüldü.

Otomobilde tablo daha belirgin

Kaskoya ilişkin sigortalılık verileri otomobiller özelinde incelendiğinde ise geçen yıl otomobillerde yüzde 37 olan kasko sigortalılık oranının, 0-5 yaş grubundaki yeni otomobillerde yüzde 80 seviyesine ulaştığı görüldü.

Söz konusu oran 6-10 yaş otomobillerde yüzde 51 olurken, yaş ilerledikçe sigortalılık oranının belirgin şekilde gerilemesi dikkati çekti. Otomobillerde kasko sigortalılık oranı 11-15 yaş grubunda yüzde 29, 16-20 yaş grubunda yüzde 11, 21 yaş ve üzerinde ise yüzde 1 olarak gerçekleşti.

Veriler, özellikle yeni otomobil sahipleri açısından kaskonun giderek standart bir güvence davranışı haline geldiğine işaret ediyor.

Otomobil dışı araçlarda ise kasko yaygınlığının farklı bir dinamikle şekillendiği görüldü. Bu gruptaki araçlarda kasko oranının 2025'te yüzde 13'te kaldığı, yeni yaş grubunda dahi bu oranın yüzde 20 bandında seyrettiği belirlendi.

Yeni otomobilde kasko davranışı kalıcılaşıyor

2021-2025 dönemine ilişkin trend verileri de yeni otomobillerde kasko sigortalılığının istikrarlı biçimde yüksek seyrettiğini gösterdi. 0-5 yaş otomobillerde 2021'de yüzde 79 olan kasko oranı, 2025'te yüzde 80 olarak gerçekleşti.

Söz konusu oranın son 5 yıldır yüzde 80 bandında korunması, yeni otomobillerde kaskonun dönemsel dalgalanmalardan bağımsız olarak yerleşik bir tercih haline geldiğini ortaya koyuyor.

"Toplam oranla birlikte yaş kırılımına da bakılması gerekir"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, kasko sigortalılığının yalnızca genel oran üzerinden okunmasının yanıltıcı olabileceğini söyledi.

Genel oran yüzde 26 olmakla birlikte, araç parkının yaş dağılımını dikkate almadan yapılacak yorumların eksik kalacağını belirten Obalı, şunları kaydetti:

"Verilerimiz gösteriyor ki yeni ve görece yeni otomobillerde kasko artık istisnai değil, yaygın bir güvence tercihi haline gelmiştir. Bu da sigorta bilincinin özellikle yüksek değerli ve yeni araç segmentinde güçlü şekilde yerleştiğini ortaya koymaktadır. Kasko sigortalılığını değerlendirirken toplam oranla birlikte mutlaka yaş kırılımına da bakılması gerekir."