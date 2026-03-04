Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son durumu, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füzeyi ele aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2026 22:55, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 22:57
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son durum değerlendirildi, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

