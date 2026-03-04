Beyaz Saray: 'Kürt grupların silahlandırma planına onay verildi' iddiası yanlış

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, İran'la ilgili gündeme dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Trump yönetiminin, İran'da halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla Kürt güçlerini silahlandırma planı olup olmadığı" şeklindeki sorusuna Leavitt, "Başkan, Orta Doğu'daki ortaklar, müttefikler ve liderlerle birçok görüşme yaptı. Kuzey Irak'taki üssümüzle ilgili olarak Kürt liderlerle görüştü. Ancak Başkan'ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler, tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." yanıtını verdi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın İran'da rejimi devirmek amacıyla silahlanmaya hazır grupları desteklemeye açık olduğunu, söz konusu grupların, İran'da ABD için kara kuvvetlerine dönüştürülebileceğini belirtmişti.

Amerikan CNN televizyonu da ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

Söz konusu kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (İKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.