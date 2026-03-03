Motorin zammı iptal edildi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Türk gazeteciler İsrail'de gözaltında: Ankara devrede
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Ziya Gürkan, hurda halindeki klasik otomobilleri sabırla restore ederek onları yeniden yollara kazandırıyor. Gürkan; Türkiye'nin dört bir yanından, hatta İngiltere ve KKTC'den gelen araçları kabul ederek, oğlu Enes Gürkan ile birlikte adeta bir cerrah titizliğiyle restore ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2026 19:40, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 19:48
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaporta ve boya ustalığı yapan 54 yaşındaki Ziya Gürkan, hurda durumdaki klasik otomobilleri restore ediyor.

Ağrı'da doğan Gürkan, 1982'de ailesiyle Manisa'ya taşındı. Henüz 12 yaşındayken çırak olarak başladığı meslekte İzmir'deki oto sanayinde ustalarından eğitim aldı.

Klasik otomobiller üzerine uzmanlaşan Gürkan, 2002'de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kendi atölyesini açtı. 1938-1975 döneminde üretilmiş ABD menşeli araçların kaporta ve boya işlemlerini yapan Gürkan, 2012'de kentsel dönüşüm nedeniyle iş yerini Sakarya'nın Pamukova ilçesine taşıdı.

Aralık 2024'te zanaatını Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam ettirmeye karar veren Gürkan, faaliyetlerini o günden bu yana ilçe merkezinde kurduğu 200 metrekarelik atölyesinde oğlu Enes Gürkan'ın da yardımıyla sürdürüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden, zaman zaman da İngiltere ve KKTC'den getirilen hurda durumdaki klasik otomobiller üzerinde çalışan Gürkan, iş yoğunluğu nedeniyle yılda en fazla 3 sipariş kabul edebiliyor.

İhtiyaç duyduğu "çamurluk", "tampon", "kapı" ve "bagaj kapağı" gibi aksamları bazı şirketler aracılığıyla ABD'den getirten Gürkan, kaporta ve boya işlemlerini tamamladığı araçları, geri kalan kısımlarının restorasyonu için çekiciyle İstanbul'daki ilgili firmalara gönderiyor.

Restorasyon süreci 2 yılı buluyor

Evli ve 3 çocuk babası Ziya Gürkan, şimdiye kadar 4 çırak yetiştirdiğini söyledi.

Müşterilerinin otomobillerinin çoğunun kullanılamaz halde geldiğini anlatan Gürkan, şöyle konuştu:

"Bu sebeple motor, şanzıman ve döşeme gibi parçaları olmuyor. Otomobillerin tamamen bitmesi, benim işçiliğim dahil ortalama 2 yıl sürüyor. Bunlar, 1970'li yılların en hızlı ve spor araçları. Artık piyasada nadir bulunuyorlar. Neredeyse hiç yok."

Gürkan, kendisine ulaştırılan otomobillerin detaylı bir işçilik aşamasından geçtiğini dile getirdi.

Bu sürece ilişkin konuşan Gürkan, şunları kaydetti:

"Önce boyalarını kazıyoruz. Kumlanması gereken kısımlarını kumlamaya gönderiyoruz. Böylece korozyondan arındırıyoruz. Bu aşamada çürükler ortaya çıkıyor. Parçalar kurtarılamayacak durumda ise yenileriyle değiştiriyoruz. Montaj, zımparalama, astar, macunlama, boyama ve pasta ciladan sonra hazır hale geliyor."

Ziya Gürkan, mesleğini sağlığı elverdiğince sürdüreceğini belirtti.

Sektöründe yetişmiş eleman sıkıntısı yaşandığına dikkati çeken Gürkan, "Biz de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yeni nesil iş beğenmiyor, 'Oturduğumuz yerden para kazanalım.' diyorlar ama bu şekilde olmuyor." ifadelerini kullandı.

