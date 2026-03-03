Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaporta ve boya ustalığı yapan 54 yaşındaki Ziya Gürkan, hurda durumdaki klasik otomobilleri restore ediyor.

Ağrı'da doğan Gürkan, 1982'de ailesiyle Manisa'ya taşındı. Henüz 12 yaşındayken çırak olarak başladığı meslekte İzmir'deki oto sanayinde ustalarından eğitim aldı.

Klasik otomobiller üzerine uzmanlaşan Gürkan, 2002'de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kendi atölyesini açtı. 1938-1975 döneminde üretilmiş ABD menşeli araçların kaporta ve boya işlemlerini yapan Gürkan, 2012'de kentsel dönüşüm nedeniyle iş yerini Sakarya'nın Pamukova ilçesine taşıdı.

Aralık 2024'te zanaatını Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam ettirmeye karar veren Gürkan, faaliyetlerini o günden bu yana ilçe merkezinde kurduğu 200 metrekarelik atölyesinde oğlu Enes Gürkan'ın da yardımıyla sürdürüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden, zaman zaman da İngiltere ve KKTC'den getirilen hurda durumdaki klasik otomobiller üzerinde çalışan Gürkan, iş yoğunluğu nedeniyle yılda en fazla 3 sipariş kabul edebiliyor.

İhtiyaç duyduğu "çamurluk", "tampon", "kapı" ve "bagaj kapağı" gibi aksamları bazı şirketler aracılığıyla ABD'den getirten Gürkan, kaporta ve boya işlemlerini tamamladığı araçları, geri kalan kısımlarının restorasyonu için çekiciyle İstanbul'daki ilgili firmalara gönderiyor.

Restorasyon süreci 2 yılı buluyor

Evli ve 3 çocuk babası Ziya Gürkan, şimdiye kadar 4 çırak yetiştirdiğini söyledi.

Müşterilerinin otomobillerinin çoğunun kullanılamaz halde geldiğini anlatan Gürkan, şöyle konuştu:

"Bu sebeple motor, şanzıman ve döşeme gibi parçaları olmuyor. Otomobillerin tamamen bitmesi, benim işçiliğim dahil ortalama 2 yıl sürüyor. Bunlar, 1970'li yılların en hızlı ve spor araçları. Artık piyasada nadir bulunuyorlar. Neredeyse hiç yok."

Gürkan, kendisine ulaştırılan otomobillerin detaylı bir işçilik aşamasından geçtiğini dile getirdi.

Bu sürece ilişkin konuşan Gürkan, şunları kaydetti:

"Önce boyalarını kazıyoruz. Kumlanması gereken kısımlarını kumlamaya gönderiyoruz. Böylece korozyondan arındırıyoruz. Bu aşamada çürükler ortaya çıkıyor. Parçalar kurtarılamayacak durumda ise yenileriyle değiştiriyoruz. Montaj, zımparalama, astar, macunlama, boyama ve pasta ciladan sonra hazır hale geliyor."

Ziya Gürkan, mesleğini sağlığı elverdiğince sürdüreceğini belirtti.

Sektöründe yetişmiş eleman sıkıntısı yaşandığına dikkati çeken Gürkan, "Biz de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yeni nesil iş beğenmiyor, 'Oturduğumuz yerden para kazanalım.' diyorlar ama bu şekilde olmuyor." ifadelerini kullandı.