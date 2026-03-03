RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Motorine 7 lira, benzine 3 lira zam bekleniyor
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
Altındaki yükseliş durdu
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!
CTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu
Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2,52 arttı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2026 yılı ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,52 artarak 163 bin 401'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mart 2026 11:32
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Şubat 2026 verilerine göre, otomobil satışları ocak-şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,86 artarak 130 bin 831, hafif ticari araç satışları da yüzde 18,79 artarak 32 bin 570 oldu.

Pazarın yüzde 84,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 69 bin 929'luk satışla yüzde 53,4, B segmenti otomobiller ise 40 bin 927'lik satışla yüzde 31,3 pay aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen otomobiller yüzde 61 pay ve 79 bin 816 satışla SUV modeller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 20,6 pay ve 26 bin 926 satışla sedan, yüzde 18,2 pay ve 23 bin 748 satışla hatchback (H/B) otomobiller takip etti.

Böylece, otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,52 artarak 163 bin 401'e ulaştı.

Elektrikli otomobil satışları arttı

Benzinli otomobil satışları 55 bin 919 adetle yüzde 42,7 pay alırken, hibrit otomobil satışları 42 bin 439 adetle yüzde 32,4, elektrikli otomobil satışları 23 bin 302 ile yüzde 17,8, dizel otomobil satışları 8 bin 851'le yüzde 6,8 ve otogazlı otomobil satışları 320 ile yüzde 0,2 pay aldı.

160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 74,2 artarak yüzde 16,2 paya, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 53 azalarak yüzde 1,6 paya sahip oldu.

1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 23,3 azalarak pazardan yüzde 27,5 pay alırken 1400-1600 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 4,2 azalarak yüzde 21,7 paya ulaştı.

1600-2000 cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 7 azalarak yüzde 0,4 pay, 2000 cc üstü otomobil satışları ise yüzde 20,8 düşüşle yüzde 0,2 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 127 bin 639 adetle satışların yüzde 97,6'sını, manuel şanzımanlı otomobiller ise 3 bin 192 adetle yüzde 2,4'ünü oluşturdu.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, van gövde tipi yüzde 75,7 pay ve 24 bin 653 satışla ilk sırada yer aldı. Pickup gövde tipi ise yüzde 8,6 pay ve 2 bin 787 satışla ikinci sırada konumlandı.

