Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi hakkında beklenen haber gelmedi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bütçe disiplini ve bölgesel krizlerin yarattığı tedarik zinciri sıkıntılarını gerekçe göstererek, ikramiyelerde artış yapılmayacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mart 2026 15:30, Son Güncelleme : 02 Mart 2026 15:59
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

"Teklifte, emekli ikramiyesi yer almıyor"

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanı Güler, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güler, Güler, emekli bayram ikramiyesinin artırılmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığına dair soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Emekli ikramiyeleriyle ilgili teklif, bu kanun teklifinde yer almıyor. Bütçe dengelerimiz açısından, Orta Vadeli Program kapsamında emekli aylığı artışlarında çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı'nda 4'er bin liralık ikramiyenin ödenebilmesi için bu yıl bütçemizden SGK'ye 150 milyar liraya yakın bir kaynak aktarıyoruz. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor, zorluklarımız da ortada. Ekonomik ortamda bölgesel manadaki savaş riskinin meydana getirdiği petrol, doğal gaz fiyat artışları, diğer malum maalesef tedarik zincirinden kaynaklı birçok sıkıntılar var. Dolayısıyla bizim Orta Vadeli Program'a uygun olarak bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor."

