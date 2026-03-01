Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği iddia edildi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Ahmedinejad'ın "şehit olduğunu" duyurdu.

İran'ın 6. Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Ahmedinejad, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney ile zaman zaman görüş ayrılıkları yaşamasıyla da biliniyordu.

Ahmedinejad, reformcu söylemleri ve İran'da attığı modernleşme adımları nedeniyle özellikle İslam Devrimi'nin katı destekçileri tarafından sıkça eleştirildi.

2017 yılında üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen Ahmedinejad'ın başvurusu ise anayasal gerekçeler gösterilerek kabul edilmemişti. Buna rağmen eski Cumhurbaşkanı, İran'da geniş bir kesim tarafından tanınan ve kamuoyunda güçlü bir yer edinen bir isim olmayı sürdürdü.