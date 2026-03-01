MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
Türk gemileri için en üst düzey alarm: Hürmüz Boğazı'nda 'Seviye 3' kararı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair haberler üzerine Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3 ilan etti. Gemilerin seyir duyurularını anlık takip etmesi istendi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür" açıklaması yapıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Araman Kurtarma Koordinsayon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir" denildi.

