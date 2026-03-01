2026 turizm sezonu üç bayramla başlıyor: İşte rezervasyon durumu

BU yıl Ramazan Bayramı, okulların ara tatili ile birleşiyor. Ramazan Bayramı'nın ardından Nevruz, ardından da Paskalya bayramı geliyor. 2026 turizm sezonunu ara tatil ve Ramazan Bayramı ile açacak otellerde, sanatçılar da sahnede olacak.

2025 yılını tüm zamanların rekoruyla kapatan, ocak ayında da tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaşan turizm sektörü, 2026 sezonunu bu yıl erken açacak. 14 Mart itibarıyla okullardaki ara tatil dönemiyle 19- 22 Mart tarihlerindeki Ramazan Bayramı birleşiyor. Ramazan Bayramı süreciyle birlikte özellikle İran ve Türki Cumhuriyeti ülkelerinden turistlerin ilgi gösterdiği Nevruz Bayramı başlıyor. Mart ayı sonu ile nisan ayı ortalarına kadar olan dönemde de Avrupa ülkelerinin Paskalya tatili başlıyor. 2026 yılı için de umutlu olan turizmciler, sezonu Ramazan, Nevruz ve Paskalya olmak üzere 3 bayramla açacak.

BAYRAM REZERVAZYONLARI BAŞLADI

Ramazan Bayramı tatili için iç turizmde Antalya, KKTC'de tatil planlayanların hava durumuna göre hareket ekmesi bekleniyor. Birçok tatilci şimdiden rezervasyon yaptırsa da sektör temsilcileri 'last minute' (son dakika) hareketliliğinin daha yoğun olacağı beklentisi içinde.

OTELLERDE SANATÇILAR

Ara tatille birleşen ve hafta sonuna denk gelen 14- 22 Mart tarihleri arasındaki 9 günlük tatil döneminde bu yıl yine Antalya ve KKTC tatilcilerin en yoğun ilgi gösterdiği bölgeler olacak. Antalya ve KKTC'teki otellerde sanatçıların bayram konserleri de belli oldu. Ramazan Bayramı tatilinde Antalya'daki otellerde Öykü Gürman, Cenk Eren, Derya Bedavacı, Özcan Deniz, Gökhan Tepe, Aşkın Nur Yengi, Ebru Gündeş, Koray Avcı, Nilüfer, Mahsun Kırmızıgül, Candan Erçetin, Erol Evgin, Sibel Can, Funda Arar konser verecek. KKTC'deki otellerde ise Emre Altuğ, Hande Yener, Nez, Altay, Melek Mosso, Ebru Gündeş, İrem Derici, Koray Avcı, Merve Özbey, Defne Samyeli, Derya Uluğ, Serkan Kaya, Simge Sağın, Ümit Besen, Mustafa Keser, Berkay, Ata Sözeri, Yavuz Bingöl, Sevcan Orhan konseri olacak.

2026 GÜZEL İŞARETLER VERİYOR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, turizmde Antalya ve Türkiye adına 2019'dan sonra 2025'in güzel bir sene olduğunu belirterek, "64 milyon turist 65 milyar dolar gelir. Toplamda baktığımız zaman evet sayılara göre rekorlar yılı ama bunun yanında da maliyet ve kur baskısına baktığımızda sıkıntı yaşadığımız bir sezon oldu. Ama her şeye rağmen hala dünyada turist sayısı olarak dördüncü, gelir olarak yedinciliğe ulaştığımızı görürsek beklentilerin daha yukarı çıkabileceği bir turizm sezonu olduğunu bize gösteriyor. 2026, geçen senenin işaretlerini verir şekilde ilerliyor açıkçası. Mart ayı yaz sezonuna başlama anlamında çok güzel bir dönem olacak. 14 Mart itibarıyla ara tatil, sonrasını onu takip eden süreçte Ramazan Bayramı, sonrasında her ne kadar çok geçmiş yıllardaki gibi ümitli olmasak bile Nevruz dönemi. Mart ayı sonunda da Paskalya. Nisan ortalarına kadar sürecek bir Paskalya'yı düşünürsek 2026 sezonunun gerçekten güzel başlayacağını gösteren işaretler ve tatil dönemleri" dedi.

BAYRAMDA SON DAKİKA ÜMİDİ

Turizmciler olarak bu tatil dönemlerini sevdiklerini dile getiren Ercan Çek, "Ne kadar hareketlilik var? Çok yoğun hareketlilik yok. Olacak mı? Evet olacak tabii ki. Çünkü iç pazar genelde bu sezon başı, sezon sonu dönemlerde last minute hareket ediyor. O hareketlerin tekrar olacağını düşünüyoruz. Sıfır olması mümkün değil. Yine Nevruz dönemi tabii biraz sıkıntılı olabilir. Gündemi hepimiz takip ediyoruz. İran, ABD sorunlarından dolayı geçmiş yıllardaki gibi acentelerden garantili koltuklar, garantili odalar alamıyoruz. Orada da mutlaka bir dokunuşlar olacaktır ve nihayetinde mart ayının sonunda Paskalya'yla birlikte sezona, can suyu diyebileceğimiz güzel bir hareketli ivmeyle 2026'ya başlarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

FİYATLAR UCUZ DEĞİL, PAHALI DA DEĞİL

Ara tatil ve Ramazan Bayramı dönemi için fiyatların göreceli olduğunu belirten Çek, şunları söyledi:

"Artık Avrupalı bir turist için, iç pazar fiyatlarını karşılaştırmak mümkün değil. Çünkü kur bize göre artmadı ama maliyetler arttığı için avro fiyatları çok artınca iç pazara yansıttığımız fiyatlar da arttı. Fiyatlar ucuz değil, verdiğimiz hizmete göre pahalı da değil. Ama ona rağmen hala güçlü talep alıyoruz. Last minute olacağını bildiğim halde Ramazan Bayramı'nda bölgede ciddi hareket olacağını biliyorum. Kaldı ki çok büyük, ciddi program yapan tesisler de var. O tarihte sezona başlama adına çok ciddi doluluk olacağını düşünüyorum. Kaldı ki o tarihler biliyorsunuz sezon başı tarihleri; hala özellikle Kemer bölgesinde bazı tesislerin açılmadığını biliyoruz. O yüzden açık tesislerle birlikte ramazanda iç pazarla ve ara tatille birlikte bir doluluk oranına yaklaşacağız mutlaka. Bölgeye ve otele göre değişmekle birlikte, Belek bölgesinde yüzde 70'lerin üzerinde doluluk tahmin ediyoruz. Kemer bölgesinde de ciddi doluluklar olabilir. Lara zaten bu ve buna benzer tatil dönemlerinde güzel talep alan bir bölge, yüzde 60-70'lerin üzerinde dolulukların iyi olacağını tahmin ediyorum. Bayram ara tatille birleştiği için önümüzdeki 10 gün içerisinde yüzde 90'ların üzerine de çıkılabilir. İç pazarın hareketini mevsim, hava durumu çok etkiliyor."

3'Ü BAYRAM 4 TATİL DÖNEMİ

2026 yılına beklenenin üstünde iyi giriş yaptıklarını, ocak ayının iyi geçtiğini dile getiren 5 yıldızlı otel Genel Müdürü İsmail Çağlar da şubat ayı verilerinin iyi olduğunu belirtti. İsmail Çağlar, "Sezona hazırlanıyoruz. Ara tatil ve 3 bayramla birlikte 4 tatil birlikte gelecek. Ramazan, Nevruz ve Paskalya bayramı olacak. Özellikle Ramazan Bayramı tam sezonun başlangıcına denk geliyor. Bu sebepten dolayı hazırlıklarımıza erken başladık. Bu sene bayramın hafta sonuna denk gelmesi, biraz son dakikaya kalacak gibi görünüyor. Burada ümidimiz vardı tüm haftanın tatil olmasının. Fakat ara tatil bunu destekleyici olacak. Akabinde Paskalya ve Nevruz var. Nevruz için İran'ın şu anki politik durumu, ABD ile olan gerginliği belirleyici olacak. Nevruz için çok ümitli değiliz. Fakat Paskalya her sene olduğu gibi hem sezona giriş olması hem de havaların düzelmesi sebebiyle iyi geçecek. Bu sene hava şartları Antalya'da inişli çıkışlı gitti. Misafirlerimiz bunu da gözlemleyecek. Sanki önümüzdeki aya doğru doğru rezervasyonlar daha netleşmiş olacak. Son dakikaya kalacak gibi görünüyor" dedi.