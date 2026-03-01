Hamaney'in ölümü sonrası İran'da süreç nasıl işleyecek?
İran lideri Hamaney'in saldırıda ölümü sonrası yönetim süreci başladı. Danışman Muhammed Muhbir, yeni lider seçilene kadar geçici bir konseyin görev yapacağını duyurdu. Hamaney'in hayatını kaybetmesiyle İran'da Anayasa'nın 111. maddesi devreye girdi. Yetkiler, yeni lider belirlenene kadar 3 kişilik özel bir kurula devredildi.
İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin süreci anlattı.
İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.
Muhbir, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir." ifadelerini kullandı.
