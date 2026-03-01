İran doğruladı: Ali Hamaney öldürüldü

İran Resmi Devlet Televizyonu, İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğünü doğruladı. İran'da 40 günlük yas ilan edildi. Gün içinde Hamaney'in ölümü ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.

KIZI, DAMADI, GELİNİ VE TORUNU DA HAYATINI KAYBETTİ

ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelininin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı.

İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı.

İRAN 'PSİKOLOJİK HARP MAHSULÜ' DEMİŞTİ

İsrail televizyon kanallarında bu haber nedeniyle sevinç gösterileri ekranlara getirilirken İran cephesi ise Hamaney'in öldürüldüğü iddiasını reddetmeyi sürdürmüştüğ. Hamaney'in ofisi iddiaların psikolojik harp mahsulü olduğunu belirtmişti.

TRUMP'TAN 'HAMANEY ÖLDÜ' AÇIKLAMASI

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan bir açıklamada bulunarak "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü. Sadece İran halkı için değil bir çok ülkeden insan için adalettir. İstihbarat ve takip sisteminden kaçamadı. Ne kendisi ya da diğer liderlerinin yapacağı bir şey yoktu." ifadelerini kullanmıştı.