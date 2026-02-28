ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Tahran'da patlama sesleri duyuldu

İsrail, İran'a yönelik "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. Başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan, Kum ve Kerec gibi kritik şehirler hedef alınırken, İran'dan misilleme açıklaması geldi.

İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana gelirken, İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia etti.

İsrail ordusu ise İran'a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı. İran'ın olası misillemesine karşı İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi.

Fars Haber Ajansı, Tahran'da Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgesine füze isabet ettiğini bildirdi.

İran basını, İsrail saldırılarında başkent Tahran'ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerinin hedef alındığını duyurdu.

AP: ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dahil oldu

Associated Press'in (AP) haberine göre, ABD, İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılara dahil oldu.

AP'ye konuşan ve operasyondan haberdar bir ABD'li yetkili, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılara katıldığını aktardı.

The New York Times'a konuşan ABD'li ve İsrailli yetkililer de ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığını öne sürdü.

İki ABD'li yetkili de CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı saldırılar düzenlediğini söyledi. Yetkililerden biri, saldırıların devam ettiğini belirterek, bunların "küçük bir saldırı olmadığını" iddia etti.

ABD yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"İsrail saldırılarına misillime yapılacak"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını bildirdi.

İranlı üst düzey isimleri hedef aldığı iddia edildi

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarda üst düzey yöneticileri hedef aldığı iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü.

Haberde, İsrail'in İran'a yönelik ikinci bir saldırı dalgası başlattığı bildirilirken İsrail ordu radyosu, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını öne sürdü.

Öte yandan, İsrail saldırıları nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'da yeni saldırılar ve patlama sesleri duyuldu.

Saldırı öncesi Trump'ın açıklaması

10 saat önce bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin gidişinden memnun olmadığını söylemişti. İran'la bir savaş istemediğini ve bu yolu diplomasi yoluyla çözmek istediğini yinelemiş fakat, "Müzakerelerin gidişatından memnun değilim, İran iyi müzakere etmiyor." ifadelerini kullanarak saldırıya açık kapı bırakmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri 2003'teki Irak'ın işgalinden bu yana bölgeye en büyük askeri mevcudiyetini konuşlandırdı. Haftalardır bu konuşlanma devam ediyordu.

ÇATIŞMA NASIL GELİŞTİ?

Fars haber ajansı, bugün sabah saatlerinde Tahran dışında İsfahan, Kum, Kereç, Tebriz ve Kirmanşah'ta da patlamalar olduğunu bildirdi. Reuters'a konuşan yetkililere göre İran'ın güneyindeki bakanlık binaları da hedef alındı.

İsrail Ordusu, İran'a yönelik operasyona "Aslan'ın Kükremesi" adının verildiğini açıkladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de hedef alındığını duyurdu.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: HEDEF REJİM KAYNAKLI TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRMAK

ABD Başkanı Donald Trump bugün sabah 10.30 gibi yaptığı paylaşımla operasyonun başladığını resmen duyurdu.

"Hedefimiz İran rejiminden kaynaklanan tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak." diyen Trump, "İran, asla nükleer silaha sahip olamayacak." ifadesini kullandı.

Trump mesajında bölgedeki ABD personeline yönelik riskleri en aza indirmek için her türlü önlemi aldığını belirtti.

Devrim Muhafızlarına seslenen Trump, "Silahlarınızı bırakın. Tam dokunulmazlıkla adil bir şekilde muamele göreceksiniz ya da ölümle yüzleşirsiniz." ifadesini kullandı.

HAVA SAHASI KAPATILDI, TELEFON HATLARI KESİLDİ

Saldırılarda Mehrabad Havalimanı'nın hedef alındığı belirtilirken İran hava sahasının uçuşlara kapatıldığı açıklandı.

İran medyasının aktardığına göre Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde cep telefonu hatları kesildi, bazı bölgelerde ise internet bağlantısı zayıfladı.

Başkent Tahran'daki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar olduğu, çok sayıda kişinin şehri terk etmeye başladığı aktarıldı.

ABD DE İRAN'A HAVADAN VE DENİZDEN SALDIRMAYA BAŞLADI

Amerikan gazetesi The New York Times, ABD'nin de İran'a saldırmaya başladığını iddia etti. ABD'li yetkililer iddiaları doğrulayarak ABD'nin de İsrail'in operasyonuna dahil olduğunu açıkladı. ABD'nin saldırıları havadan ve denizden gerçekleştirildi.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer de İsrail'in İran operasyonunun ABD ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

"OPERASYON AYLAR ÖNCE PLANLANDI"

İran'a ikinci dalga saldırılar düzenlendiği aktarılırken, operasyonun aylar öncesinde planlandığı ve başlama tarihinin de haftalar önce belirlendiği ileri sürüldü.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan ABD'li yetkililer, saldırının "küçümsenemeyecek büyüklükte" olarak tanımladı. Saldırılarda askeri hedeflere odaklanıldığı aktarıldı. ABD ordusunun İran'a karşı operasyonunun birkaç gün sürmesi bekleniyor.





Tahran'da hastaneler alarm durumuna geçti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanipur, başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından hastanelerin alarm durumuna geçtiğini belirtti.

İran resmi ajanı IRNA'ya konuşan Kermanipur konuya ilişkin bilgi verdi.

Kermanipur, "Patlama seslerinin duyulmasının ardından ambulanslar Tahran'ın merkezi bölgelerine sevk edildi ve hastaneler hazır bekletiliyor. Hastaneler alarm durumuna geçirildi." dedi.

İranlı yetkili olası yaralı sayısı ve bölgelerin netleşmesinin ardından konuya dair bilgi vereceklerini kaydetti.

