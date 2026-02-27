15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
Bakan Işıkhan'dan emekliye refah sözü: Yeni adımlar atacağız
AYM derdest dosya sayısını açıkladı: 91 bin başvuru karar bekliyor
Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Haberler Sağlık

Bakan Memişoğlu: Bugün sağlıkta bölgesinde referans olan bir Türkiye var

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yerli ve milli üretim hamleleriyle sağlık teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi bir Türkiye hedefini büyüttük ve kararlılıkla geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün sağlıkta bölgesinde referans olan bir Türkiye var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 20:42, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 20:55
Bakan Memişoğlu: Bugün sağlıkta bölgesinde referans olan bir Türkiye var

Memişoğlu, kentteki bir düğün salonunda AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönül Sofrası" iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu söyledi.

Sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşandığına işaret eden Memişoğlu, "Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda sağlık alanında tarihi bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bu değişimin temelinde güçlü bir irade, milletine adanmış bir liderlik ve insanı merkeze alan vizyon vardır." diye konuştu.

Hep birlikte sadece tedavi eden değil, koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık sistemi inşa ettiklerini anlatan Memişoğlu, "Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırdık. Birinci basamağı ve aile hekimliğini güçlendirdik. Şehir hastanelerimizle modern ve güçlü bir altyapı kurduk. Dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarıyla sistemi sürekli yeniledik. Yerli ve milli üretim hamleleriyle sağlık teknolojilerinde küresel ölçekte söz sahibi bir Türkiye hedefini büyüttük ve kararlılıkla geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün sağlıkta bölgesinde referans olan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Sağlığın Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Sağlıklı birey, güçlü ailedir. Güçlü aile, güçlü toplumdur. Güçlü toplum ise güçlü Türkiye'dir. Bu anlayışla koruyucu ve önleyici hizmetleri daha da yaygınlaştırıyoruz. Bağımlılıkla mücadeleden kronik hastalıkların önlenmesine kadar vatandaşımızı sürecin merkezine alan proaktif bir yaklaşımı benimsiyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin de sağlık sistemini planlıyoruz. İşte bu yüzden 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' diyoruz." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının bu sistemin omurgası olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, salgın ve afetlerde ortaya koydukları gayret ve sağlık tesislerinde her gün verilen emeğin milletin gönlünde yer edindiğini kaydetti.

Memişoğlu, "Milletimizin sağlığı için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha erişilebilir, daha güçlü bir sağlık sistemi için durmadan ilerleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile partililer katıldı.

