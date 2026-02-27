15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması: Hesap açmak yasaklanacak!
İlan sitesindeki tuzağa polis darbesi: 16 gözaltı, 13 tutuklama

Ankara'da bir ilan sitesi üzerinden "sazan sarmalı" yöntemiyle 13 milyon lira dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Ankara Emniyeti tarafından 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dolandırıcıların banka hesaplarında 220 milyon liralık trafik ve kripto cüzdanlarında 2 milyon dolarlık varlık saptandı.

İlan sitesindeki tuzağa polis darbesi: 16 gözaltı, 13 tutuklama

Ankara'da bir ilan sitesi üzerinden "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Ankara'da bir kişi, popüler bir internet sitesinde gördüğü konut ilanı üzerinden şüphelilerle irtibata geçti. Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle tapu müdürlüğünde gerçek satıcıyla buluşturulan müşteki, güven telkin edilmesi üzerine 13 milyon lirayı, zanlıların verdiği IBAN numarasına gönderdi.

Paranın gerçek satıcının hesabına geçmemesi üzerine "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıldığını anlayan mağdur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla bağlantısı olduğu belirlenen 16 şüpheli, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep, Bursa, Konya ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemede, 2023 ve 2025 yılları arasında 220 milyon lira tutarında havale trafiği olduğu saptandı. Ayrıca zanlıların kripto varlık cüzdanlarında yapılan aramalarda, 2 milyon dolar değerinde varlık bulunduğu tespit edildi.

Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 14'ü Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan zanlılardan 13'ü "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

