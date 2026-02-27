Aile Bakanlığı'ndan 'personel alımı' açıklaması: İddialar asılsız!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "KPSS'siz personel alımı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlık, resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları dışındaki hiçbir ilana itibar edilmemesi gerektiği konusunda adayları uyardı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı
kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımların asılsız olduğunu
açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Bakanlığımız tarafından KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımlar asılsızdır. Personel alımlarıyla ilgili ilanlara resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.