Doktora yanlış ilaç iddiası: Kadın doğum uzmanı ölümden döndü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, uzman doktor Ş.G.A.'nın kendisine uygulanan bir enjeksiyon sonrası kalbi durdu. İsim benzerliği kurbanı olduğu iddia edilen talihsiz doktorun, girdiği şok sonrası acil müdahaleyle yaşama tutunduğu ancak bilincinin kapalı olduğu bildirildi.
Adana Şehir Hastanesi'nde görev yapan 43 yaşındaki doktor, iddiaya göre kendisine
uygulanan ilacın ardından fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.
Olay, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, görev sırasında kas ağrısı yaşayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ş.G.A (43), sağlık çalışanlarından kendisi için kas gevşetici ilaç temin edilmesini istedi. Ş.G.A, ilacın uygulanmasının ardından fenalaştı.
Kalbi duran Ş.G.A, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü. Hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alınan Ş.G.A'ya isim benzerliği sonucu yanlış bir ilaç uygulanmış olabileceği iddia edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren doktorun hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.