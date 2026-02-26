DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
İletişim Başkanlığı DMM, Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmediği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, törenlerin tamamen ailelerin talepleri doğrultusunda icra edildiği ve ailenin böyle bir talebi olmadığı vurgulandı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Şehit Hava
Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip
camide gerçekleştirildiği" iddiasını yalanladı.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği' yönündeki iddialar doğru değildir. Şehitlerimizin cenaze törenleri, değerli ailelerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Şehit pilotumuzun ailesi tarafından cenaze töreninin cemevinde gerçekleştirilmesine dair herhangi bir talep söz konusu olmamıştır. Ayrıca daha önce şehitlerimiz için ailelerinin talepleriyle cemevlerinde törenler düzenlenmiştir. Konuya dair dolaşıma sokulan asılsız içerikler, kamuoyunu yanıltmaya, birlik ve beraberliğimize zarar vermeye yönelik kasıtlı dezenformasyonlardır. Provokasyon yapan ve halkı yanıltıcı bilgi yayan bu hesaplara yönelik yasal işlemler başlatılmıştır."
