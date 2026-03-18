Bakan Fidan, Azerbaycan ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 22:38, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 22:40
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Riyad'da bölgesel son gelişmelerin ele alındığı toplantı kapsamında, Bayramov ve Dar ile ayrı ayrı görüştü.