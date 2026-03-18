Üçüncü kez alkolden yakalanmamak için polisin üstüne araç sürüp kaçtı

Olay, gece saatlerinde Burdur-Fethiye kara yolundaki uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 07 BER 344 plakalı otomobilin sürücüsü H.P., dur ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürerek kaçtı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacının ardından durdurulan araçta yapılan kontrolde sürücünün 1.62 promil alkollü olduğu tespit edilirken daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı ve ehliyetsiz olduğu belirlendiği. Sürücüye; dur ihtarına uymamaktan 200 bin, ehliyeti daha öncesinden alınmış olduğundan 200 bin, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin, ruhsat sahibine 40 bin ve tehlikeli şerit değiştirmekten 20 bin lira olmak üzere toplamda 500 bin lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 yıl 2 ay el konuldu ve aracı 2 ay trafikten men edildi.

"Cezaevine gideceğim"

Sağlık kontrollünün ardından emniyete götürülen sürücü polisin üzerine araç sürdüğünü kabul ederek, "Başka çarem yok. Cezaevinden yeni çıktım. Bir defa yakalandım alkollü, ikincide de yakalandım. Denetimi yakıyordu, kaçmaya mecburdum. Ben şimdi yakalandım ya cezam bozulacak, cezaevine gideceğim. Benim neyime yardımcı olacaksınız" dedi.