Sözleşmeli öğretmenlere okulun döner sermaye işletmesinde görev verilir mi, karşılığında ilave ücret ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 19.11.2025 tarih ve 146495606 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

Bilindiği gibi Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9'uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında; "Kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel hariç olmak üzere 3/7/2005 tarihli ve 5393sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca çalışan sözleşmeli personel ile çeşitli statüler de istihdam edilen sözleşmeli personele çalıştıkları birim ve bulundukları pozisyon unvanı itibarıyla aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel için belirlenmiş olan ek ödeme oranını aşmamak üzere, statüleri ile mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutardı gibi kriterler birlikle veya ayrı ayrı dikkate alınarak bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılıp yapılmayacağını, yapılacak ek ödeme oranını sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin belirlemeye, Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabı tutulmaz." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan 10.01.2012 tarihli ve 28169 sayılı Gazete'de yayımlanan ve 03.01.2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre usulüne uygun olarak vizesi yapılmış sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen Sözleşmeli Personele, bu Karara ekli Sözleşmeli Personel Ek ödeme Oranlan Cetveli'nde yer pozisyon ünvanlarına karşılık gelen oranların en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil) uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda, sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin her ay ek ödeme yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Karara ekli Sözleşmeli Personel Ek ödeme Oranları Cetvelinin 14'üncü sırasında öğretmen olarak görev yapan sözleşmeli personelin yararlanacaktan ek ödeme oranı öğrenim durumu ve hizmet yılı gibi ölçütler dikkate alınmaksızın bulundukları pozisyon ünvanlarına bağlı olarak münhasıran belirlenmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19.11.2025 tarih ve 146495606 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla, İliniz Milli Eğitim Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası olarak görev yaptığı belirtilen personelin, hizmet sözleşmesinde belirtilen ücretler ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karara ekli Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetvelinin ilgili sırasında öğretmenler bakımından münhasıran belirlenmiş olan ek ödeme dışında herhangi bir ücretten yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR