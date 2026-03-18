Bakan Kurum: Sadece yuvalar değil, ekmek tekneleri de inşa ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sadece yuvalar değil, ekmek tekneleri de inşa ettik. Adıyaman İndere'de yuvasıyla dükkanıyla yepyeni kocaman bir dünya kurduk. Bereketi, misafirleri daim olsun" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 21:47, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 21:48
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesinin kurulduğu Adıyaman İndere'de yeni iş yerini açan esnafın görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, uydu kent olarak inşa edilen İndere'de yeni bir yaşam başladı. Emlak Konut GYO, İndere'de 700 futbol sahası büyüklüğüne eş değer 5 milyon metrekare alanda 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerini inşa etti.

Bakan Kurum, ticari hayatın yeniden canlanmaya başladığı bölgede yeni açılan bir iş yerinin görüntülerini ve vatandaşların görüşlerini NSosyal hesabından paylaştı.

Kurum, paylaşımında, "Sadece yuvalar değil, ekmek tekneleri de inşa ettik. Adıyaman İndere'de yuvasıyla dükkanıyla yepyeni kocaman bir dünya kurduk. Bereketi, misafirleri daim olsun." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık tarafından paylaşılan videoda görüşlerine yer verilen İndere'deki iş yeri sahibi Sedat Yetkin, yeni yapılan iş yerlerini görünce yeniden umutlandığını belirterek, "İnşaat işine girmiştim. Kendi işimi yapmak aklımdan bile geçmiyordu. Ama buraları görünce yeni bir umut olabilir dedim. Bir iki hafta içinde toparlayıp dükkanı açtım. Burada yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermekten çok mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Deprem sonrası Adıyaman İndere'de yaşanan büyük dönüşümü anlatan Mehmet Başak da devletin her şeyin daha iyi olabilmesi için her türlü imkanı sunduğunu kaydetti.

Hacı Muhammed Yetkin de yeni kurulan yaşam alanının sosyal hayatı canlandırdığını ifade etti.

Depremde bir evladını kaybettiğini anlatan Hüseyin Yetkin ise yaşanan acıya rağmen bugünlere sabırla geldiklerini dile getirdi.

