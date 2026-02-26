Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Giresun'un bazı ilçelerinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dereli ve Çamoluk ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, merkez ile Bulancak, Keşap, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki bazı köy okulları ile bu ilçelere bağlı beldelerdeki tüm okullarda, Espiye, Doğankent, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitim yapılamayacağı, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Güce ilçesinde de taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

KARS

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BAYBURT

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle cuma günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin bir gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Ayrıca, motokurye, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkması yasaklandı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİİRT

Siirt'in Pervari ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak, ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

ARDAHAN

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle cuma günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin bir gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

SİVAS

Sivas'ın Koyulhisar, Akıncılar, Gölova, Gürün, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde tüm kademelerdeki okullarda, Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal ilçelerinde ise taşıma kapsamındaki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla ilçe genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat'ta tüm kademelerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Akıncılar Kaymakamlığının açıklamasında ise ilçede beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime yarın ara verildiği aktarıldı.

Gölova, Gürün, Altınyayla ve Ulaş kaymakamlıkları ise olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerdeki tüm kademelerdeki okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

- Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal'da taşımalı eğitime ara verildi

Şarkışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitim, özel eğitim ile köy ve beldelerdeki okullarda yarın eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ile köy ve belde okullarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kangal Kaymakamlığı da ilçe genelinde beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riskinden dolayı taşımalı merkezli okullarda ve özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bünyesindeki kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul ve engelli kamu çalışanları ile ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin idari izinli sayılacağı, ayrıca kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının da idari izinli olacağı kaydedildi.

AĞRI

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda eğitim ve öğretime cuma günü ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre cuma günü il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı dolayısıyla kentteki tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.

BİTLİS

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü ve sıcaklık düşüşüne bağlı buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 27 Şubat Cuma günü, il genelinde bir gün süreyle tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, malul, hamile ve engelli çalışanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarda gerekli tedbirler birim amirlerince alınacaktır."

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle yarın Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5 ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Oluşabilecek risklere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu'da yarın okullar tatil edildi.

İl merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında da taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Ayrıca 5 ilçedeki engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.

VAN

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime yarın ara verildi.

Engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler de idari izinli sayılacak.

MALATYA

Malatya'nın Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Arapgir ve Akçadağ kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı sonrasında meydana gelen tipi ve buzlanmanın gece saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara neden olmamak için yarın Akçadağ ve Arapgir ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

ERZURUM

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu bildirdi.

Baruş, şunları kaydetti:

"İlimizde etkili olan kar yağışının devam etmesi, soğuk hava sebebiyle yollarda don ve buzlanma oluşması nedeniyle cuma günü, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

İspir, Çat, Hınıs, Narman, Karayazı ve Pazaryolu kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ise ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

TUNCELİ

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinin tamamında, Hozat ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Yağış ile oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah saatlerinde buzlanmalara neden olacağı belirtildi.

Kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde de eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 27 Şubat 2026 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır."

ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan açıklamada, "Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TRABZON

Trabzon'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Trabzon'un Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm, Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı ilçelerinin de yüksek kesimlerindeki bazı okullarda devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak eğitime bir gün ara verildi.

ORDU

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.