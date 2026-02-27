Altının kilogram fiyatı 7 milyon 470 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 400 bin lira, en yüksek 7 milyon 470 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 7 milyon 400 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 440 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 472 milyon 794 bin 245,85 lira, işlem miktarı ise 1013,91 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 614 milyon 173 bin 386,23 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Metal Rafinerisi ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: