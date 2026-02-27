Piyasalarda haftalık bilanço: Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yılmaz: 2026'da enflasyon da faizler de daha da aşağı inecek
Su altında kalan Antalya yolu için açıklama: Göl sahası değil, rekor yağış!
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek
Bakan Gürlek'ten anayasa mesajı: Bu gömlek artık bize dar geliyor
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni düzenleme: Süre uzatıldı!
Sağlık Bakanlığı 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarını yalanladı
Çifteler Belediyesi'ne hukuki süreç: Sakaryabaşı Nehri kurtarıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: 15 yaş altı için yeni düzenleme yolda!
33 ekonomist yanıtladı: İşte şubat ayı enflasyon beklentisi
Otomobil piyasasına 2026 dopingi: Haydarpaşa Limanı dolup taştı!
Benzine zam gelecek
'İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor'
Vatandaşlık maaşında sona gelindi
Enes Batur'un uyuşturucu testi de pozitif çıktı
Emlakta EİDS dönemi: Satılık ilan sayısında düşüş bekleniyor
Bakan Şimşek: Ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı
Yüzyılın Konut Sosyal Projesi'nde kura heyecanı sürüyor
Yeni trafik cezaları Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 3 sözleşmeli er tutuklandı
Yeni 'torba yasa' müjdelerle geliyor: Emekliye artış, gençlere iş
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı
Ondokuz ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Yılmaz: Türkiye ekonomisi 1,5 trilyon dolar eşiğini aştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Ankara'da
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlık Kanunu güncelleniyor!
Taksiciler için 15 günlük geri sayım başladı: Plakalar elde kaldı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve elektrikte uzun süredir uygulanan vatandaş desteklerinin, küresel kırılganlıklara rağmen kesintisiz süreceğini açıkladı. Bakan Bayraktar, nisan ayında Çağrı Bey Gemisi'nin Somali'ye ulaşacağını, Oruç Reis veya Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin ise bu yıl Pakistan'da sismik çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Şubat 2026 18:08, Son Güncelleme : 27 Şubat 2026 18:09
Bakan Bayraktar'dan fatura açıklaması: Destekler devam edecek

Bakan Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen, 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanındaki bakanlık stantlarını ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Geçen sene de buradaydık ama bu sene bizim buradaki varlığımız daha da artmaya başladı. Özellikle bakanlığımızla ilgili kurumlarımızı; çocuklarımızla, gençlerimizle, ailelerle buluşturmak adına burada daha yoğun bir şekilde varız. Özellikle biz aslında çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize dair bir iş yapıyoruz. Enerji dediğimiz iş çok önemli bir iş; çünkü her an 7-24 enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Ama aslında çocuklarımızın geleceği için de önümüzdeki yılları planladığımız bir süreci işletiyoruz. Yaptığımız işlerin kavranması, anlatılması açısından burası da bizim için bir anlamda önemli bir platform oldu. Burada çocuklarımıza onların anlayabileceği dilden biraz da onları işin içerisine katmak suretiyle anlatmaya gayret ediyoruz" dedi.

'PAKİSTAN'DA SİSMİK ÇALIŞMA HEDEFİMİZ VAR'

Bayraktar, Pakistan'da yapılacak olan sismik arama faaliyetlerine ilişkin, "Şu anda bölgede sıcak gelişmeler var. Şimdi burada gemilerimizin maketleri var. Malumunuz biz Türkiye olarak petrol ve doğal gaz aramacılığında kendi gemilerimizle, kendi sismik ve sondaj gemilerimizle çok yoğun bir faaliyet yürütüyoruz. Somali'de nisan ayında inşallah Çağrı Bey Gemimiz oraya varacak ve oradaki çalışmalara başlayacak. Oradan çok ümit var. Biz Libya'da çalışıyoruz. Pakistan'da geçtiğimiz yıl anlaşmalarını yaptığımız sahalarda da sismik çalışmalarla alakalı denizlerde bir hedefimiz var. Elbette ki Pakistan ve Afganistan arasındaki bu çatışmaların bir an önce barışla durması bizim için öncelikli bir konu. Bu sene için Pakistan'da bir sismik çalışma hedefimiz vardı. Oruç Reis'i veya Barbaros Hayrettin Paşa'yı göndermeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'KIRILGANLIKLARI YANSITMADIK'

Bayraktar, Pakistan'da yaşanan durumun doğal gaz ve akaryakıta yansımasına ilişkin soru üzerine, "Dünyada şekillenen bir petrol ve doğal gaz piyasası var. Fiyatlar burada belirleniyor. Buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi, arzın nasıl etkilendiği. Elbette ki talep tarafı da önemli ama arz tarafında bugün farklı jeopolitik riskler var. İşte İran'a müdahale konuşuluyor. Burası tabii petrol kaynaklarının dünya piyasalarıyla buluştuğu önemli lokasyonlardan bir tanesi. Ümit ediyoruz bunlar sıcak çatışmaya dönmeden, farklı bir yöne evrilmeden makul bir düzeyde ve piyasayı etkilemeyecek şekilde neticelenir ve normal bir dengede bir petrol piyasası ve doğal gaz piyasası kurulur. Bunun ötesini özellikle doğal gaz ve elektrik tarafından malumunuz bizim vatandaşlarımıza desteklerimiz devam ediyor. Zaten biz çok uzun zamandır dünyada yaşanan bu kırılganlık, bu değişiklikleri vatandaşlarımıza yansıtmadık. İnşallah bundan sonra da buna devam edeceğiz" dedi.

