10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı

27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Maliye Hazinesi adına kayıtlı ek listedeki 10 taşınmaz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek süreç için özelleştirme kapsam ve programına alındı.

10 Hazine taşınmazı özelleştirme kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 26/2/2026 tarihli ve 10978 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait ve karara ek listede yer alan 10 adet taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı. Kararda, özelleştirme işlemlerinin 31/12/2028 tarihine kadar tamamlanması hedefi de yer aldı.

Söz konusu taşınmazlar; satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli gibi yöntemlerle veya mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ya da işletme hakkının verilmesi suretiyle özelleştirilebilecek. Karar, 4046 sayılı Kanun ile 703 sayılı KHK'nin geçici 8'inci maddesi çerçevesinde alındı.

Özelleştirme kapsamına alınan 10 taşınmaz nerede?

Karara ek "Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınacak Taşınmaz Listesi"ne göre taşınmazların bulunduğu yerler ve ada-parsel bilgileri şöyle:
Ankara / Yenimahalle / Susuz - Ada 62115, Parsel 5
Antalya / Manavgat / Çolaklı - Ada 106, Parsel 3
Antalya / Manavgat / Gündoğdu - Ada 272, Parsel 27
Antalya / Serik / Kadriye - Ada 521, Parsel 29
Antalya / Serik / Kadriye - Ada 521, Parsel 30
Antalya / Serik / Kadriye - Ada 521, Parsel 31
Antalya / Serik / Kadriye - Ada 521, Parsel 32
Antalya / Serik / Kadriye - Ada 521, Parsel 33
İzmir / Aliağa / Yukarı Şakran - Ada 7547, Parsel 1
Konya / Akşehir / Doğrugöz - Ada 187, Parsel 1

