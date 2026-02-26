Altı ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
date 2026-02-26

Altı ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?

AK Parti'nin hazırladığı yeni kanun teklifinde sona gelindi. Emekli bayram ikramiyesine %25 zam öngörülürken, depremzedeler için de 484 bin TL ödemeyle tapu almanın yolu açılıyor. İşte düzenlemenin ayrıntıları...

Haber Giriş : 26 Şubat 2026 19:52, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 19:54
Milyonların gözü Pazartesi gününde: İkramiye 5 Bin TL mi oluyor?

Emeklilerin yılda iki defa aldığı bayram ikramiyesine ilişkin yeni çalışma Meclis'e gelmek için gün sayıyor.

NTV'nin haberine göre; Ak Parti, emeklilerin bayram ikramiyesine zam öngören düzenlemenin de yer aldığı düzenleme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Teklifin pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunulması hedefleniyor.

YÜZDE 25'LİK ZAM ÖNERİSİ

Etki analizlerinin yapıldığı çalışmada, genel kanaatin yüzde 25'lik bir zam yapılarak 4 bin lira olan ikramiyenin 5 bin liraya çıkartılması yönünde.

DEPREM KONUTLARI İÇİN TAPU MÜJDESİ

Torba kanun teklifinde ayrıca deprem konutlarıyla ilgili de bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Konutların peşin ödemelerinde yüzde 74 indirim sağlanması ve 484 bin lira ödendiğinde tapu verilmesinin önü açılacak.

Mevcut durumda ödemeler bitmeden tapu verilmiyor.

