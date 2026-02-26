Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını tebrik ederek kendisine özel bir tablo takdim ettiği belirtildi.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde, tek nüsha olarak hazırlanan tablo, yoğun bir el işçiliği ve özel tekniklerle üretildi. Lazer gravür tekniğiyle İslam ülkeleri haritasının işlendiği tablonun üst kısmında "Allah (C.C.)" ismi, alt kısmında ise "Hz. Muhammed (S.A.V.)" ismi yer alıyor.

Harita içerisinde Fetih Suresi'nin 1. ve 2. ayetlerine yer verilirken, tablonun köşelerinde Dört Halife'nin isimleri bulunuyor. Anadolu Türk desenlerinin lazer gravürle işlendiği eser; zirkon taşlarla süslenmiş, kuyum işçiliğiyle metal katmanlar halinde hazırlanmış ve özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş özellikleri ile dikkat çekiyor.

72 adet gül takdim edildi

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 72. yaşına ithafen ayrıca 72 adet gülden oluşan bir buketi de tebrikleri ile birlikte sundu.