MSB: Pilot son anda fırlatma sistemini çalıştırdı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Balıkesir'de konuşlu 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğradığını hatırlatarak, olayın meydana geliş sebebinin, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacağını belirterek, şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve asil millete başsağlığı diledi.

MSB'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Hava sahamızın kontrolü ve güvenliği; radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan, katmanlı ve entegre bir mimariyle büyük bir fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Radarlarımızda tanımlanan veya tanımlanamayan hava izlerinin teşhis ve takibine yönelik uçaklarımızla alarm reaksiyon görevleri icra edilmektedir.

25 Şubat'ta Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kaza kırıma uğrayan uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Kahraman pilotumuzun uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur.

Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

'TÜRKİYE'NİN İRAN'A GİRME PLANI' İDDİALARI

Bakanlık, İran'daki son gelişmeler ve İran sınırında alınan tedbirlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye olarak bölgemizdeki tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve kalıcı istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir. Öte yandan, doğabilecek risklere karşı devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak gerekli önlemler alınmaktadır. Bazı basın ve sosyal medya yayınlarında yer alan 'ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarına girmeyi planladığı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

'ABD'NİN FAALİYETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR'

Açıklamada, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekmesiyle ilgili olarak, "Suriye'nin DEAŞ ile Mücadele Koalisyonuna 90'ıncı üye olarak katılması ve hükümetin ülkede otoritesini her geçen gün daha da artırmasının; ABD'nin Suriye'de bulunan askeri varlığını yeniden gözden geçirmesinde etkili olduğu değerlendirilmektedir. ABD'nin Suriye ve Irak'ta ki faaliyetleri bölgedeki tüm gelişmeler gibi devletimizin ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

S-400 AÇIKLAMASI

MSB, Rus yapımı S-400'lerin Somali'ye gönderileceği iddialarına ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

"Somali ile ülkemiz arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde; Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilatlanmasına ve terörle mücadelesine destek sağlamak, Somali'nin ekonomik kaynaklarının güvenliğini ve ülkemizin milli çıkarlarını korumak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler kararlılıkla sürdürülmektedir.

Daha önce açıkladığımız üzere, S-400 hava savunma sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat ihtiyaçları doğrultusunda alınmış olup göreve hazır durumdadır. S-400 hava savunma sistemlerinin Somali'de kullanılması yönünde herhangi bir planlama bulunmamaktadır. S-400'lerle ilgili bazı basın yayın organları ile sosyal medyada dönem dönem spekülasyonlar yapılmaktadır. Bu konuda açıklamalarımız dışındaki iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."