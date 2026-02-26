DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
DMM'den şehit pilotun cenazesi ile ilgili iddialara yanıt
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
Araç kiralamada 'merdiven altı' dönemi bitiyor!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
İstanbul'un en kalabalık mahallesi: Nüfusuyla üç ili solladı!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
Otomotivde altın etkisi: Sıfır araçta rekor, ikinci elde düşüş!
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
AYM Başkanı: Yapay zekayı Eylül'de kullanmaya başlayacağız
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Kurum: Türkiye her alanda dünyanın yükselen gücüdür
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta eşik değeri aştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Bakan Bolat: Yıllıklandırılmış ihracat 272,5 milyar dolara ulaştı
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname verme dönemi başlıyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Türkiye'nin yol koşullarına özel 'milli' sürüş desteği geliyor
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltında
Cemrenin ikincisi suya düştü
Cemrenin ikincisi suya düştü
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
YKS neden zor? Oxfordlu matematikçi örneği
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'da ikinci ülke oldu
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Türkçe TOEFL geliyor! Avrupa'da resmi dil olma yolunda
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Son tüketim tarihi takıntısı 46 milyar lirayı çöpe atıyor
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
Otorite el değiştiriyor: Her şeye karışan veli çağı
8 ilde eğitime kar engeli
8 ilde eğitime kar engeli
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Üniversite- şehir hastaneleri işbirliği yönetmeliği değişti: Sözleşmeler 2 yıla indi
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin

Eğitim-Bir-Sen, 2023 yılında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak idari süreçler nedeniyle göreve geç başlatılan öğretmenlerin yer değişikliği hakkı için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) yapılan yazılı başvuruda, idare kaynaklı gecikmelerin öğretmenlerin aleyhine sonuçlanmaması talep edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Şubat 2026 17:26, Son Güncelleme : 26 Şubat 2026 17:32
Yazdır
Eğitim-Bir-Sen: 2023'te göreve geç başlatılan öğretmenlerin mağduriyeti giderilsin

2023 yılı Mart ayındaki atama duyurusuyla göreve gelen öğretmenler, önümüzdeki dönemde yer değişikliği (tayin) planları yaparken ciddi bir yasal engelle karşılaştı. Sendika, bu durumun "adalet ve eşitlik" ilkelerine aykırı olduğunu belirterek düzenleme istedi.

Mağduriyetin Kaynağı: "30 Eylül" Kriteri

9 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, il içi ve iller arası yer değişikliği işlemlerinde 30 Eylül tarihi esas alınıyor. Ancak 2023 yılında atanan birçok öğretmen;
Güvenlik soruşturmaları,
Arşiv araştırmaları,
Kararnamelerin geç gönderilmesi gibi idari sebeplerle öngörülen tarihten sonra göreve başlatıldı.

Bu gecikme, öğretmenlerin 3 yıllık zorunlu çalışma süresini kağıt üzerinde doldurmalarına rağmen, "fiilen görevde olma" şartı nedeniyle tayin haklarını kaybetmelerine yol açıyor.

"İdare Kaynaklı Gecikme Öğretmene Yüklenemez"

Eğitim-Bir-Sen, MEB'e ilettiği dilekçede şu temel argümanları savundu:

İradeleri Dışında Gelişti: Öğretmenlerin göreve geç başlaması kişisel bir tercih değil, idari bir zorunluluktan kaynaklanmıştır.

Hizmet Süresi Hesabı: 3 yıllık sürenin hesaplanmasında fiili başlangıç yerine, duyuruda öngörülen göreve başlama tarihinin veya atama tarihinin baz alınması gerekir.

Adalet İlkesi: Aynı dönemde atanan ancak farklı tarihlerde göreve başlatılan öğretmenler arasında oluşan bu eşitsizliğin giderilmesi şarttır.

Sendikanın Talebi

Başvuruda, Mart 2023 atamalı öğretmenlerin yer değişikliği başvuru haklarından yararlanabilmeleri için mevcut yönetmeliğe geçici bir madde eklenmesi veya bu yılki tayin dönemine özel bir istisna tanınması talep edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber