İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
TCMB paylaştı: Vatandaşın enflasyon beklentisi şubatta sabit kaldı
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
26 şirkete 'iş gücü' soruşturması: Banka, sigorta ve bilişim şirketleri listede
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı

İstanbul Valiliği, bu akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini duyurdu. 15 ilçede karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar beklendiğini açıklayan Valilik, saatte 60 kilometreye ulaşacak fırtınaya karşı da vatandaşları uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 19:55, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 19:56
Yazdır
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul Valiliği, bu akşam saatlerinden itibaren bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceğini belirterek, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklar karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu akşam saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin ediliyor." ifadesine yer verildi.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesinin beklendiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rüzgarın bugün genellikle kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat), yarın orta, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Bu gece beklenen en düşük hava sıcaklığının 1, yarın beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8 derece olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber