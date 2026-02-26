MEB, dil ve düşüncede derinleşme kongresi düzenleyecek

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle dilin bir anlam oluşturma aracı olarak görevini incelemek, düşünce eğitiminin dinamiklerini değerlendirmek, değer edinimini farklı boyutlarıyla çözümlemek ve eğitimde dönüşümü takip etmek amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde 8-9 Haziran 2026 tarihinde, Ankara'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi" düzenlenecek.

Onursal başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı kongreye alanında uzman konuşmacılar, akademisyenler, öğretmenler katılacak. Kongre'ye gönderilen bildiriler, bilim ve değerlendirme kurulları tarafından iki aşamalı inceleme sürecine tabi tutulacak, değerlendirme neticesinde başarılı görülen bildiriler kongrede sunumu yapılmak üzere davet edilecek.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü düşünce dünyasını ve dilin düşüncenin şekillenmesindeki rolünü farklı sunum formatlarıyla ortaya koymayı amaçlayan kongrenin ana teması "Dil, Düşünce ve Değer" olarak belirlendi.



Bu çerçevede "Duygulardan Anlamlara: Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerilerinin Bütüncül Gelişim Sürecindeki Rolü, Öğretim Programlarını Zenginleştiren ve Çeşitlendiren Okuryazarlık Becerilerinden Sistem Düşüncesine, Erdem-Değer-Eylem (EDE) Çerçevesi: Ahlaki Pusula Olarak Milli ve Manevi Değerlerimiz, Disiplinler Arası, Disiplinler Ötesi ve Disiplinler Üstü Bağlamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Harezmi Eğitim Modeli, Sanat ve Düşünme: Estetik Deneyim ve Düşünce Süreçlerinin Geliştirilmesi, Dil ve Düşünmenin Köklerinde Öğretmen Rolü, Bilim Dili Olarak Türkçe: Türkçe Alan Becerileri, Düşünceden Üretime: Mesleki ve Teknik Eğitimde Beceri, Tasarım ve Uygulama Odaklı Yaklaşımlar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Öğrenme Kanıtları: Beceri Odaklı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları" başlıkları alt temalar olarak ele alınacak.



Kongre kapsamında düzenlenecek panel sunumları; dil, düşünme ve değer temelli dönüşümün farklı boyutlarını derinlemesine inceleyecek. Kongrede ayrıca canlı sınıf ve öğrenme tiyatrosu uygulamaları da katılımcılara sunulacak. Canlı sınıflar, düşünme eğitiminde öğretim etkinliklerinin ve sınıfın kendine özgü öğrenme ortamının canlandırılacağı bir format olurken öğrenme tiyatroları, öğrenme ve öğretmenin bağlam derinliklerini çözümleyecek.



Başvurular 30 Mart-19 Nisan tarihleri arasında

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi'ne başvurular, 30 Mart 2026-19 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kongreye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içi ve yurt dışı kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerle, ulusal ve uluslararası üniversitelerde görev yapan akademisyenler başvuru yapabilecek.



Kongreye dair detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.