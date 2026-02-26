Bill Gates, Epstein bağlantıları hakkında özür diledi

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Gates, personelden özür dileyerek Epstein'in sonradan öğrendiği iki Rus kadınla ilişkisi olduğunu itiraf etti.

Gates, finansçı ile olan ilişkisine dair, "Yasa dışı hiçbir şey yapmadım ve yasa dışı hiçbir şeye şahit olmadım" dedi.

Ocak ayında ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerin ardından Gates'in Epstein ile ilişkisi yeniden mercek altına alındı.

Hatalı bir karar olarak nitelendirdi

70 yaşındaki Microsoft kurucu ortağı, Epstein'in mağdurları tarafından herhangi bir yanlış yapmakla suçlanmadı. WSJ'ye göre Gates, Epstein ile vakit geçirmeyi "büyük bir hata" olarak tanımlarken, onun etrafındaki kadınlarla veya mağdurlarla hiçbir zaman vakit geçirmediği konusunda ısrar etti. Gates, yaptığı hata nedeniyle sürece dahil olan diğer kişilerden de özür dilediğini ifade etti.

Haberde, Gates'in söz konusu dosyalarda yer alan ve yüzleri karalanmış kadınlarla çekilen fotoğraflarının, toplantılar sonrası Epstein'in isteğiyle asistanlarıyla çekilen kareler olduğunu söylediği aktarıldı. Gates, Epstein ile 2011 yılında, yani Epstein'in fuhşa teşvik suçunu kabul etmesinden yıllar sonra tanıştığını belirtti. Arka planını yeterince kontrol etmediğini kabul eden Gates, 2014 yılına kadar Epstein ile görüşmeye devam ettiğini ve yurt dışında birlikte vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Eski eşinin uyarılarını dikkate almadı

Gates, eski eşi Melinda French Gates'in Epstein konusundaki şüphelerine rağmen bu ilişkiyi sürdürdüğünü ifade etti.

Melinda'nın bu konuda her zaman şüpheci davrandığını belirterek ona hakkını teslim etti. Epstein'in kendisine diğer milyarderlerle bağlantıları olduğunu ve hayırseverlik projeleri için kaynak bulabileceğini söylediği kaydedildi.

Vakıf sözcüsü, bu görüşmenin yılda iki kez düzenlenen rutin bir personel toplantısı olduğunu açıkladı. Toplantıda Gates'in Epstein dosyalarının yanı sıra yapay zeka ve küresel sağlığın geleceği gibi konulardaki soruları da yanıtladığı bildirildi.

Melinda French Gates, bu ayın başlarında verdiği bir röportajda, yeni yayımlanan belgelerin evliliğindeki "acı verici zamanları" yeniden canlandırdığını söyledi.

Çift, 27 yıllık evliliğin ardından 2021 yılında boşanmıştı. Melinda Gates, bu meselelerle ilgili soruların muhatabının kendisi değil, eski eşi olduğunu vurguladı.