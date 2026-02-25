SPK'dan iki yeni halka arz ve 95 Milyon TL'lik ceza!
SPK'dan iki yeni halka arz ve 95 Milyon TL'lik ceza!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Sponsorlu İçerik
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
MSB'de sivil personel için yeni disiplin dönemi: Yönetmelik yürürlükte!
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

SPK'dan iki yeni halka arz ve 95 Milyon TL'lik ceza!

SPK, Gentaş Kimya ve Metropal Kurumsal'ın halka arzına onay verdi. Haftalık bültende manipülatif işlemlere ve yanıltıcı bilgi sunan kurumlara rekor cezalar kesilirken, 12 izinsiz Forex sitesine erişim engeli getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 23:50, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 23:55
Yazdır
SPK'dan iki yeni halka arz ve 95 Milyon TL'lik ceza!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ ile Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ'nin 11 liradan, Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ'nin 80 liradan halka arzını uygun buldu.

Kurul, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 6 milyar liralık, TV8 TV Yayıncılık AŞ'nin 1 milyar 200 milyon liralık, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 2 milyar 182 milyon 800 bin liralık, Lider Faktoring AŞ'nin 1 milyar 650 milyon liralık, Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 750 milyon liralık, Figo Finans Faktoring AŞ'nin 150 milyon liralık ve GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin 500 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

SPK tarafından TMKŞ DestekBank Birinci Varlık Finansman Fonu'nun 5 milyar liralık, Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Astra Portföy Yönetimi AŞ Pragma Capital Partners Fon VII Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Inveo Portföy Yönetimi AŞ GTC I Eş-Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurulmasına izin veren Kurul, Osmanlı Portföy Yönetimi AŞ'nin Osmanlı Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

İdari para cezaları ve erişim engeli kararları

Kurul, hakkında borsalarda işlem yapma yasağı kararı tesis edilmiş kişilerin hesabından kredilerin tasfiyesi amacıyla gerçekleştirilen satış işlemlerinde kişilerin kredi borcundan fazla tutarda satış yapılması nedeniyle Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 1 milyon 944 bin 578 lira, şirket müşterilerine ilişkin olarak SPK tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin hatalı raporlanması suretiyle SPK'ye yanıltıcı nitelikte bilgi ve belge ibraz edilmesi sebebiyle de 5 milyon 833 bin 734 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri AŞ (FMIZP) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili FMIZP pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle 1 milyon 183 bin 10 lira idari para cezası uyguladı.

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ (EKSUN) ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AVGYO) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili de 3 kişiye toplamda 79 milyon 904 bin 682 lira para cezası uygulanmasına karar verildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 12 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin 4. fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararlaştırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber