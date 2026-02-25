Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu'ya 10 bin TL tazminat ödeyecek

İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Enpara'da EFT/FAST/Havale masrafı yok!
Sponsorlu İçerik
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu'ya 10 bin TL tazminat ödeyecek

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Kemal Kılıçdaroğlu ile Süleyman Soylu arasında karşılıklı açılan manevi tazminat davasına ilişkin istinaf incelemesini tamamladı. İstinaf mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun açtığı 10 kuruşluk manevi tazminat davasını reddetti. Soylu'nun karşı davasını ise kısmen kabul ederek 10 bin lira manevi tazminata hükmetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Şubat 2026 20:32, Son Güncelleme : 25 Şubat 2026 21:03
Yazdır
Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu'ya 10 bin TL tazminat ödeyecek

Dava süreci, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 13 Mayıs 2021 tarihli sosyal medya paylaşımı ve 19 Mayıs 2021'de katıldığı televizyon programındaki açıklamaları sonrası başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu ifadelerin kişilik haklarını zedelediğini ileri sürerek her bir açıklama için 5'er kuruş olmak üzere toplam 10 kuruş manevi tazminat talep etti. Kılıçdaroğlu ayrıca konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "5 paralık adama 5 kuruşluk dava açtık" dedi.

Süleyman Soylu ise sözlerinin siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bununla birlikte, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını belirterek 20 bin TL'lik karşı dava açtı.

Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, tarafların sözlerini siyasi tartışma kapsamında değerlendirerek hem Kılıçdaroğlu'nun açtığı davayı hem de Soylu'nun karşı davasını reddetti.

Dosyayı yeniden inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, Soylu'nun açıklamalarının sert ve incitici nitelikte olmakla birlikte siyasi tartışma bağlamında ifade özgürlüğü sınırları içinde kaldığına hükmetti. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun açtığı 10 kuruşluk dava esastan reddedildi.

Ancak mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun dava sonrasında yaptığı bazı açıklamaların eleştiri sınırlarını aştığı ve Soylu'nun kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği kanaatine vardı. Bu kapsamda, 10 bin lira manevi tazminatın 28 Mayıs 2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Kılıçdaroğlu'ndan alınarak Soylu'ya ödenmesine karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber