İçişleri'nde görev dağılımı belli oldu: Kim, hangi kurumdan sorumlu?
Yımaz: Enflasyonu düşürmek için 5 sektörde seferberlik başlattık
Erdoğan'dan 'laiklik bildirisi' yayınlayanlara: Zihnen fosilleşmiş bir güruh!
İstanbul'a kar geliyor! Valilik saat verip 15 ilçeyi uyardı
Türkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyor
Okullarda madde ve davranışsal bağımlılık taraması yapılacak
Okulun sosyal medya paylaşımı başına iş açtı: Soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Mart'ta 10 bin personel almak için ilana çıkacağız
Meteoroloji uyardı: 12 ilde yoğun kar, denizlerde fırtına bekleniyor!
Çalışmada sona gelindi: Üniversite öğrencilerine af mı geliyor?
Danıştay'dan Muğla kıyıları ile ilgili plana durdurma kararı!
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
Gürlek: Anonim hesaplar için çalışma yapılıyor
Erdoğan'den Terörsüz Türkiye mesajı: Sürecin yeni aşaması başlayacak
Yusuf Tekin: Laikliği savunuyoruz bildirisine imza atan isimlere dava açıldı
Betimar: 500 bin konut, Ak Parti'ye yüzde 6,1 oy getirdi
65 Yaş Üstünde Evlilik Sayısı Rekor Kırdı
Önder Kahveci'den Sağlık Bakanı'na ziyaret
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye Hekime Başvuruda Dünya 2'ncisi Oldu
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü, pilot şehit oldu
Altın fiyatlarında makas daralıyor
Köye dönüş şart! Tarım alarm veriyor
Etiket var et yok! Ucuz eti vatandaşa bırakmadılar
İzmir'de sürücüye darp soruşturması: 2 polise idari işlem
Kurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruz
Hazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Gümüşhane'de iftara dakikalar kala feci kaza: 1 ölü

Gümüşhane'de iftara dakikalar kala iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

25 Şubat 2026 20:09
Kaza, akşam saatlerinde Gümüşhane Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Trabzon'dan Gümüşhane istikametine hareket halinde bulunan Ali Ç. yönetimindeki 61 DL 671 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Hacıbey G. idaresindeki 29 AL 975 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Eski Hastane mevkii önünde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 61 DL 671 plakalı aracın ön yolcu koltuğunda bulunan Ali K. ağır yaralandı. Aynı araç sürücüsü Ali Ç. ile araçta bulunan Emine Ç. ve 29 AL 975 plakalı otomobilin sürücüsü Hacıbey G. ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 61 plakalı araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için müdahalede bulundu. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

