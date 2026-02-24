Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Fahiş site aidatları gündemde: İşte TBMM'nin Mart Ayı takvimi

Muhalefetin gündem dışı önergelerini reddeden TBMM, rotayı ekonomi ve çevre yasalarına kırdı. 4 Mart Çarşamba günü başlayacak görüşmelerle fahiş site aidatlarına sınırlama getiren düzenleme masaya yatırılacak. Ayrıca Libya ile kolluk iş birliği ve milli parklar düzenlemesi de öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Haber Giriş : 24 Şubat 2026 20:57, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 21:00
TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin, "kamu ihale kanunu", İYİ Partinin "gıda fiyatları", DEM Parti'nin "Suriye'deki IŞİD mensupları", CHP'nin ise "emeklilere" ilişkin önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, CHP ve DEM Partinin grup önerileri kabul edilmedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in, İmar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurulun gündemi belirlendi

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Kabul edilen önergeye göre, Genel Kurul bugün, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin oylaması tamamlanana kadar çalışacak.

Genel Kurul yarın ise milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanana kadar faaliyetlerine devam edecek.

Genel Kurul, perşembe günü, OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifini görüşecek.

3 Mart Salı günü, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Kolluk İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifini görüşecek.

Genel Kurul, 4 Mart Çarşamba günü, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlayacak.

5 Mart Perşembe günü, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanana kadar Genel Kurul faaliyetleri sürdürülecek.

Genel Kurulda milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

