İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
Akaryakıta dev zam kapıda
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 81 olarak kaydedildi.

23 Şubat 2026 18:26
İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Mesai bitiminin ardından iftar saatinin de yaklaşılmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevresinde araçlar güçlükle ilerlerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde de yoğunluk etkili oldu.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine kadar olan kesimde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında yoğunluk gözlendi.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda trafik ağır ilerlerken, D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde çift yönlü yoğunluk yaşandı.

Haramidere ve Büyükçekmece rampası Edirne istikametinde de araç yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerindeki yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar uzandı.

TEM Otoyolu'nda Kurtköy Kavşağı'nda başlayan trafik Çamlıca gişelerine kadar devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki trafik yoğunluğu ise Çamlıca gişeleri ve Altunizade'den itibaren etkili oldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Çamlık Kavşağı'nda araç kuyrukları meydana geldi.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye TEM bağlantı yoluna kadar yoğunluk görüldü.

Metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 83 olarak ölçüldü. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 81 olarak kaydedildi.

