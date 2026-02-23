İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Mesai bitiminin ardından iftar saatinin de yaklaşılmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy çevresinde araçlar güçlükle ilerlerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde de yoğunluk etkili oldu.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine kadar olan kesimde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında yoğunluk gözlendi.

Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda trafik ağır ilerlerken, D-100 kara yolunun Cevizlibağ mevkisinde çift yönlü yoğunluk yaşandı.

Haramidere ve Büyükçekmece rampası Edirne istikametinde de araç yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerindeki yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar uzandı.

TEM Otoyolu'nda Kurtköy Kavşağı'nda başlayan trafik Çamlıca gişelerine kadar devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki trafik yoğunluğu ise Çamlıca gişeleri ve Altunizade'den itibaren etkili oldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Çamlık Kavşağı'nda araç kuyrukları meydana geldi.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye TEM bağlantı yoluna kadar yoğunluk görüldü.

Metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 83 olarak ölçüldü. Yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 81 olarak kaydedildi.



