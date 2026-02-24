Bahçeli: MEB'in ramazan genelgesi sonuna kadar destekliyorum.
Barajlar doldu! Dereler taştı, rekor rekolte bekleniyor

Son dört aylık yağışlar, Türkiye genelinde barajların dolmasını, yer altı sularının beslenmesini ve kuraklık tehlikesi altındaki göllerin su tutmasını sağlarken, ekili alanlarda yüksek rekolte çiftçileri umutlandırdı.

Haber Giriş : 24 Şubat 2026 07:34, Son Güncelleme : 24 Şubat 2026 07:32
Türkiye, uzun yıllardır ilk defa bu kadar yoğun yağışlı bir kış dönemini geride bırakırken, barajlardaki doluluk oranlarının artması ve tarım alanlarında toprağın suya doyması rekolte beklentisini yükseltti.

Yağışlar, kuraklık baskısı altında bulunan göller için de umut oldu. Marmara Bölgesi'nde Uluabat Gölü'nün su seviyesi yükseldi. Sapanca Gölü'nde sınırlı bir toparlanma görüldü; Ege'de Marmara Gölü ve Belevi Gölü yeniden su tutmaya başladı. İç Anadolu'da kuraklığın simgelerinden Küçük Göl, Beyşehir Gölü ve Eğirdir Gölü'nde de su seviyelerinde artış gözlemlendi. Uzmanlar, suyun tarımda ve bireysel kullanımda verimli ve dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

"2026'DA REKOR VERİM İHTİMALİ"

Tarım uzmanı Mine Ataman, son dört aydır uzun yıllardan sonra ilk defa bu kadar yağış olduğunu belirterek, "Bu yağışlar barajları doldurdu, tarım için son derece sevindirici bir tablo oluştu. Bu yıl toprağın suyu var. Bu da özellikle buğday ve tahıllarda çok güçlü bir rekolte beklentisi anlamına geliyor. Eğer mart ve nisan aylarında don yaşanmazsa, Türkiye 2026'da son yıllarda görmediğimiz bir verim seviyesine ulaşabilir" dedi.

"TAHIL VE SEBZE ÜRETİMİ"

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız da, yağışların mevsim sonuna doğru yoğunlaşmasının taşkın riskini artırdığına dikkati çekti. Yıldız, "Yağışlar arttı ancak bu, kuraklık tehdidinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Kar yağışları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da artmasına rağmen batı bölgelerde istenilen seviyede değil. Bahar yağışlarının seyri belirleyici olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Meriç ve Tunca Nehirleri de yoğun yağışlar ile taşma seviyesine gelince, tedbirler artırılıp sel taşkınlarına karşı ekipler hazır bekliyor. Küçük sulama göletleri dolarak, ekili alanlar için tarihi rekolte beklentisi de çiftçileri sevindirdi.


