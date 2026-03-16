Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!

Bayrama sayılı günler kala bayramlık alışverişin merkezi Eminönü'nde tezgahlarda bu kez iftarlık ürünlerin yerini şekerleme ve tatlı çeşitleri aldı.

Bayramın ilk gününün hafta içine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar alışverişlerini bu hafta sonu yapmaya başladı.

Her keseye uygun ürünlerin bulunduğu Eminönü'nde en ucuz bayram ikramlığı lokum olurken, en pahalı ürün ise baklava olarak öne çıktı. Lokumun tanesi yaklaşık 2,5 liradan satılırken, bir dilim baklavanın fiyatı ise 80 liraya kadar çıkıyor.

Dökme ürünlerde ise kalitesine göre lokumun kilosu 170 ila 350 lira, şekerleme çeşitlerinin kilosu ise 200 ila 400 lira arasında değişiyor.

Fıstıklı baklavanın kilosu 850 ila 2 bin lira arasında satılırken, bir dilimin fiyatı 34 ila 80 lira arasında değişiyor. Cevizli baklavada ise kilo fiyatı 650 ila bin 600 lira, dilim fiyatı ise 26 ila 60 lira seviyesinde.

Ev ziyaretlerinin ve misafir ikramlarının vazgeçilmezlerinden olan çikolatada ise 250 gramlık paketlerin fiyatı 250 ila 400 lira arasında değişiyor.

Dökme çikolatanın kilosu da kalitesine göre 550 ila 900 lira arasında satılıyor.

Ev ziyaretlerinde çikolatanın yanı sıra götürülen bir diğer tatlı ürünlerinde lokumlarında içerindeki kuru yemiş miktarına göre fiyatları 350 ila 850 lira arasında değişiyor.

Bir fincan kahve iki dilim baklava 170 lira

Bayram ziyaretlerinin bir diğer klasiği olan Türk kahvesinde ise fiyatlar 500 ila bin lira arasında değişiyor. 40 yıl hatırı olan bir fincan Türk kahvesi (yaklaşık 7 gram) ve yanında iki dilim baklava ikramının maliyeti ise yaklaşık 170 lirayı buluyor.

Kahve ikramını lokumla yaparsak 10 lira. Geçen yıl Eminönü'nde lokumun kilosu 140 ila 250 lira, bayramlık şekerler ise 180 ila 300 lira arasında satılıyordu.



