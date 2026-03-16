Altının kilogram fiyatı 7 milyon 172 bin liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 127 bin lira, en yüksek 7 milyon 310 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,9 düşüşle 7 milyon 172 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 7 milyon 310 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 932 milyon 998 bin 881,08 lira, işlem miktarı ise 1955,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 67 milyon 433 bin 283,86 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: