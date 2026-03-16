TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 7 milyon 172 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 7 milyon 172 bin liraya indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2026 17:12, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 17:11
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 172 bin liraya düştü

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 127 bin lira, en yüksek 7 milyon 310 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,9 düşüşle 7 milyon 172 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 7 milyon 310 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 932 milyon 998 bin 881,08 lira, işlem miktarı ise 1955,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 67 milyon 433 bin 283,86 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış7.310.000,005.130,00
En Düşük7.127.000,005.000,00
En Yüksek7.310.000,005.225,00
Kapanış7.172.000,005.060,00
Ağırlıklı Ortalama7.179.865,595.021,36
Toplam İşlem Hacmi (TL)13.932.998.881,08
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.955,38
Toplam İşlem Adedi150

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber