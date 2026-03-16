Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'a 14 maddelik talep listesi

Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Ticaret Bakanlığından yurt dışında marka alan firmalara yeni destek
Ticaret Bakanlığından yurt dışında marka alan firmalara yeni destek
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'a 14 maddelik talep listesi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek çalışma hayatının düğüm noktalarını içeren kapsamlı bir rapor sundu. Memurlara bayram ikramiyesi, disiplin affı ve ek gösterge düzenlemesi gibi 14 ana başlığın yer aldığı raporda, enflasyon farkının aylık yansıtılması ve gelir vergisi diliminin %15'e sabitlenmesi talepleri öne çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2026 17:10, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 17:11
Yazdır
Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek çalışma hayatındaki kronikleşmiş sorunları ve çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir rapor sunduklarını paylaştı.

Kahveci'nin ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı, Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ile birlikte ziyaret ettik.

Sayın Bakan'ı, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Genel Kurulumuza davet ederken, ayrıca çalışma hayatının öne çıkan sorunlarını kapsamlı şekilde hazırladığımız raporumuzu da kendilerine sunduk.

Bu çerçevede;

  • Kamu görevlileri ve emeklilerine ek zam ve refah payı verilmesi,
  • Enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılması,
  • Ek gösterge düzenlemesindeki aksaklıkların giderilmesi,
  • Yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin bir defaya mahsus genel idare hizmetleri sınıfına alınması,
  • İlave ek ödemenin emekli aylığı hesabına dahil edilmesi,
  • Memurlara yapılan bütün ödemelerin emekli aylığı ve ikramiyesi hesabına dahil edilmesi,
  • Tüm kamu görevlilerine dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi verilmesi,
  • Memurlara bir defaya mahsus disiplin affı getirilmesi,
  • 5510 sayılı Kanunla 2008 öncesi ve sonrasında göreve başlayanlar arasında ortaya çıkan farklı uygulamaların giderilmesi,
  • Kamuda sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayanların emeklilik yönünden memuriyete başlangıçlarının ilk defa kamuda çalışmaya başladıkları tarih olarak kabul edilmesi,
  • 3600 ek gösterge konusunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarının uygulanması,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun gözden geçirilmesi ve günün şartlarına uygun hale getirilmesi,
  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun günün şartlarına göre düzenlenmesi,
  • Gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar için %15 olarak belirlenmesi gibi bir çok başlığın çözülmesi noktasında taleplerimizi ifade ettik.

Nazik kabulleri dolayısıyla Sayın Bakana teşekkür ediyorum.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber