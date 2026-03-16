TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Amcam milletvekili' diyen maganda Yargıtay üyesine tosladı!

FETÖ soruşturmalarının kilit ismi Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in trafikte maruz kaldığı çirkin saldırıda yeni bilgilere ulaşıldı. 15 Ocak'ta yaşanan olay sonrası başlatılan soruşturmada, kimliği tespit edilen saldırgan Y.T. (38) yakalandı. Şüpheliye 4 farklı suçtan ceza kesilirken "Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 16 Mart 2026 17:02, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 17:13
Yazdır
15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk gözaltı talimatını veren Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner, 15 Ocak günü saat 10.27 sıralarında Şişli-Bayrampaşa hattında D-100 kara yolu üzerinde seyir halindeyken trafik magandalarının hedefi oldu. 34 NFD 516 plakalı Mercedes marka araç sürücüsü, aniden Aydıner'in önüne kırarak trafiği kesti.

Aracından inerek Aydıner'e hakaretler savuran ve yumruğunu sıkarak tehditler eden şüpheli, "Benim amcam milletvekili, ben gerekeni yapacağım" diyerek gözdağı vermeye çalıştı. Aydıner, o anları saniye saniye kayıt altına alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

MAGANDA KISKIVRAK YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya da yansıyan görüntüler üzerine "sanal devriye" faaliyetleri kapsamında inceleme başlattı. Yapılan plaka ve kimlik sorgulamaları sonucunda saldırganın 38 yaşındaki Y.T. olduğu tespit edildi. Elde edilen yeni bilgiler ışığında şikayetin ardından şüpheli 24 saat içinde yakalandığı öğrenildi.

HEM PARA CEZASI HEM HAPİS

Yakalanan şüpheli Y.T.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 4 farklı maddesinden idari para cezası kesildi. "Yasaklanan yerde duraklamak", "Saygısızca araç kullanmak", "Seyir halinde cep telefonu kullanmak", "Emniyet kemeri takmamak". Şüphelinin cezası trafik cezalarıyla sınırlı kalmadı. Gözaltına alınan Y.T., sevk edildiği adliyece "Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER FARUK AYDINER KİMDİR?

Hukuk kariyeri boyunca Başsavcı Vekilliği ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı gibi kritik görevlerde bulunan Aydıner; Zekeriya Öz soruşturması, 17-25 Aralık kumpasları ve Atatürk Havalimanı DAEŞ saldırısı gibi Türkiye'nin en kritik dosyalarını yönetmişti. 15 Temmuz gecesi Türkiye'deki ilk gözaltı talimatını veren isim olarak bilinen Aydıner, halen Yargıtay Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ali Rıza AKBULUT

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber