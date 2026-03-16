Bakan Memişoğlu: Eskiden biz giderdik, şimdi dünya bize geliyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
%0,99 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı!
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Bakan Memişoğlu: Eskiden biz giderdik, şimdi dünya bize geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık altyapısının ulaştığı dev boyutu Muğla'da açıkladı. 271 bin hasta yatağı ve 49 bin yoğun bakım kapasitesiyle 160 ülkeden yaklaşık 2 milyon insana hizmet verildiğini belirten Memişoğlu, "Eskiden biz giderdik, şimdi dünya bize geliyor" dedi. Bakan ayrıca toplumun %25'inin aşırı kilolu olduğuna dikkat çekerek beslenme ve sosyal medya kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2026 21:20, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 21:26
Bakan Memişoğlu: Eskiden biz giderdik, şimdi dünya bize geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi program için geldiği Muğla'da, Seydikemer Belediyesince düzenlenen "Kadir Gecesi İftar Programı"na katıldı.

Memişoğlu, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz hizmet etmeye, daha yaşanabilir bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Son 23 yılda sağlıkta inanılmaz bir gelişim yaşandığını, sağlık hizmetlerinin bugün dünyaya örnek olabilecek boyuta ulaştığını belirten Memişoğlu, "Aynı zamanda da en iyi en kaliteli hizmeti verebilir haldeyiz. Bugün Türkiye'de 271 bin hasta yatağıyla 49 bin yoğun bakım yatağıyla dünyaya örnek olan bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Yaklaşık 2 milyona yakın insan yurt dışından gelip Türkiye'den sağlık hizmeti alıyor. Eskiden, bundan 30 yıl evvel bizim insanımız tedavi olmak için yurt dışına gidiyordu. Allah'a hamd olsun, şimdi onlar Türkiye'ye geliyor." diye konuştu.

Memişoğlu, bugün Türkiye'nin sadece kendisinin değil etrafındaki insanlara da sağlık hizmetini sunan kapasiteye ulaştığını, 160 ülkeden insanın Türkiye'den sağlık hizmeti aldığını bildirdi.

Ülkede 1519 hastaneyle insanlara sağlık hizmeti verildiğini dile getiren Memişoğlu, "Bugün 30 bin aile hekimi, 340'ın üzerinde sağlıklı hayat merkeziyle insanlarımıza sağlık hizmeti sunuyor onların sağlıklı kalmaları için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu Muğla'nın ilçelerinde yapılan ve yapılacak sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

- "Toplumun yüzde 25'i aşırı kilolu"

Türkiye'de beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini, az ve sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan Memişoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kilolu bir toplum her zaman risk altındadır. Toplumun yüzde 25'i aşırı kilolu. Bu nedenle bizim sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. İnternet, sosyal medya günümüzün gereği bunu herkes kullanmak zorunda. Kullanmayan haberden bilgiden uzak kalır. Özellikle gençler siz sosyal medyayı kullanın, sosyal medya sizi kullanmasın. İnternet sizi kullanmasın. Belli zamanlarda, limitle kullanmanız lazım. Yoksa ömrünüzün büyük kısmını internette geçiriyorsanız internet, telefon sizi kullanıyor demektir."

Programda, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz, Kadem Mete, AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör ile Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de konuşma yaptı.

İlçe Müftüsü Selman Ünal Çolak'ın dua etmesinin ardından Memişoğlu, Seydikemer Belediyesi'ni ziyaret etti.

