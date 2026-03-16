'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü: Cezaevine girerim ama arabamı vermem

İddiaya göre 23 yaşındaki İbrahim Emir Yıldırımcan, modifiye araç kullanımı, abart egzoz, ehliyetsiz araç kullanma ve polisin 'dur' ihtarına uymama gibi ihlaller nedeniyle son aylarda defalarca ceza aldı. En son trafik ekiplerinden kaçtığı gerekçesiyle aracına 6 ay trafikten men cezası verilen Yıldırımcan'ın, aracını sakladığı öğrenildi.

Son 4 ayda toplam 15 kez ceza aldığını belirten Yıldırımcan, cezaların yaklaşık 250 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Yaşadıklarını anlatan Yıldırımcan, "4 ay içerisinde toplam 15 ceza yedim. Bunların toplam tutarı 250 bin lira civarında. Polisten kaçmaktan, 'dur' ihtarına uymamaktan ve egzoz gibi şeylerden ceza yiyorum. Arabayı yapıyoruz ve o kadar masraf ediyoruz. Normalde trafiğe çıkması yasak ama çıkıyoruz. Normal şekilde gezsek bile zaten durdurup ceza yazılıyor. En son çare kaçmak oldu. Benim son cezalarımın hepsi kaçmaktan yazıldı" dedi.

"Aracını sakladı"

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı için aracının 6 ay trafikten men edildiğini belirten Yıldırımcan, otomobilini sakladığını söyledi.

Yeni cezalarla birlikte tutarın daha da artacağını dile getiren Yıldırımcan, "Benim yediğim cezaları yenileriyle karşılaştırdığımda şu an 500 bin lira rahat çıkar. Rahat bir şekilde dolaşıp kimseye bulaşmıyoruz ama yine bizi buluyorlar" diye konuştu.

Otobanda yaşanan son olay sonrası polis tarafından arandığını da ifade eden Yıldırımcan, "Geçen gün otobanda kaçtığımda beni aradılar. 'Cezaevine düşersin' dediler. Aracı uzak bir noktaya yolladım. Eve de birkaç gün gitmedim. Tutuklanmaktan korkmuyorum. Araba işinden çok zevk alıyorum. Cezaevine girerim ama o arabayı vermem" ifadelerini kullandı.

Aracına büyük emek verdiğini söyleyen Yıldırımcan, otomobil merakının küçük yaşlarda başladığını belirterek, "Benim için çok değerli, çok emeğimiz var. 14 yaşında araba işlerine girdim. Son 1 yıldır da yarış hevesim oldu. Bu benim için bir tutku" dedi.