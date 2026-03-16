'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü: Cezaevine girerim ama arabamı vermem

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
%0,99 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı!
%0,99 Faizli 100.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü: Cezaevine girerim ama arabamı vermem

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı için aracı 6 ay trafikten men edilen modifiye araç tutkunu genç, otomobilini kaçırıp sakladığını söyledi. Cezaların artmasına rağmen otomobilinden vazgeçmeyeceğini belirten genç, "Cezaevine girerim ama arabamı vermem. Bu benim için bir tutku" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2026 20:40, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 20:39
İddiaya göre 23 yaşındaki İbrahim Emir Yıldırımcan, modifiye araç kullanımı, abart egzoz, ehliyetsiz araç kullanma ve polisin 'dur' ihtarına uymama gibi ihlaller nedeniyle son aylarda defalarca ceza aldı. En son trafik ekiplerinden kaçtığı gerekçesiyle aracına 6 ay trafikten men cezası verilen Yıldırımcan'ın, aracını sakladığı öğrenildi.

Son 4 ayda toplam 15 kez ceza aldığını belirten Yıldırımcan, cezaların yaklaşık 250 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Yaşadıklarını anlatan Yıldırımcan, "4 ay içerisinde toplam 15 ceza yedim. Bunların toplam tutarı 250 bin lira civarında. Polisten kaçmaktan, 'dur' ihtarına uymamaktan ve egzoz gibi şeylerden ceza yiyorum. Arabayı yapıyoruz ve o kadar masraf ediyoruz. Normalde trafiğe çıkması yasak ama çıkıyoruz. Normal şekilde gezsek bile zaten durdurup ceza yazılıyor. En son çare kaçmak oldu. Benim son cezalarımın hepsi kaçmaktan yazıldı" dedi.

"Aracını sakladı"

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı için aracının 6 ay trafikten men edildiğini belirten Yıldırımcan, otomobilini sakladığını söyledi.

Yeni cezalarla birlikte tutarın daha da artacağını dile getiren Yıldırımcan, "Benim yediğim cezaları yenileriyle karşılaştırdığımda şu an 500 bin lira rahat çıkar. Rahat bir şekilde dolaşıp kimseye bulaşmıyoruz ama yine bizi buluyorlar" diye konuştu.

Otobanda yaşanan son olay sonrası polis tarafından arandığını da ifade eden Yıldırımcan, "Geçen gün otobanda kaçtığımda beni aradılar. 'Cezaevine düşersin' dediler. Aracı uzak bir noktaya yolladım. Eve de birkaç gün gitmedim. Tutuklanmaktan korkmuyorum. Araba işinden çok zevk alıyorum. Cezaevine girerim ama o arabayı vermem" ifadelerini kullandı.

Aracına büyük emek verdiğini söyleyen Yıldırımcan, otomobil merakının küçük yaşlarda başladığını belirterek, "Benim için çok değerli, çok emeğimiz var. 14 yaşında araba işlerine girdim. Son 1 yıldır da yarış hevesim oldu. Bu benim için bir tutku" dedi.

