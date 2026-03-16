500 Liralık Banknotların Arkasına İlber Ortaylı Önerisi Geldi

TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Ticaret Bakanlığından yurt dışında marka alan firmalara yeni destek
Ticaret Bakanlığından yurt dışında marka alan firmalara yeni destek
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
Mart ayında çocuklara 1,8 milyar TL destek
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
KDK: Radar kalibrasyon bilgileri vatandaşa verilmeli
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bakan Gürlek: Her türlü ayrımcılık barışı ve ortak geleceği tehdit ediyor
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Bayram trafiği öncesi sürücülere uyarı
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Trakya'nın en yaşlı ili Edirne
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
500 Liralık Banknotların Arkasına İlber Ortaylı Önerisi Geldi

78 yaşında hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof.Dr. İlber Ortaylı için sosyal medyada dikkat çeken bir kampanya başlatıldı. Bazı kullanıcılar, Merkez Bankası tarafından henüz böyle bir çalışma bulunmasa da çıkarılması talep edilen 500 TL'lik yeni banknotun arkasında Ortaylı'nın fotoğrafının yer almasını önerdi. Paylaşımlar kısa sürede geniş bir tartışma başlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2026 15:50, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 15:50
500 Liralık Banknotların Arkasına İlber Ortaylı Önerisi Geldi

Türkiye'nin tanınmış tarihçilerinden İlber Ortaylı'nın vefatı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Cenaze törenine katılan kalabalık ve sosyal medyada paylaşılan taziye mesajları, Ortaylı'nın farklı kesimlerde bıraktığı etkiyi bir kez daha ortaya koydu. Bu süreçte sosyal medyada dikkat çeken bir öneri gündeme geldi: 500 TL'lik banknotların arkasında İlber Ortaylı'nın yer alması.

Merkez Bankası tarafından yeni banknot basımıyla ilgili resmi bir çalışma bulunduğuna dair açıklama yapılmasa da sosyal medya kullanıcıları bu yönde bir kampanya başlattı.

Kampanya sosyal medyada yayıldı

İlk olarak bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya atılan öneri kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımda, Türkiye'de dolaşımda bulunan banknotların arka yüzlerinde bilim insanlarının yer aldığı hatırlatılarak İlber Ortaylı'nın da bu isimler arasında yer alabileceği ifade edildi.

Kampanyayı destekleyen kullanıcılar, Ortaylı'nın tarih alanındaki katkılarına atıfta bulunarak böyle bir sembolik adımın anlamlı olacağını dile getirdi.

Banknotlarda bilim insanları yer alıyor

Türkiye'de bazı banknotların arka yüzlerinde bilim ve akademi dünyasından önemli isimler bulunuyor. Örneğin 5 TL'lik banknotun arkasında Türkiye'nin ilk bilim tarihi profesörü Aydın Sayılı, 10 TL'lik banknotun arkasında ise matematikçi Cahit Arf yer alıyor.

Sosyal medya kullanıcıları bu örnekleri hatırlatarak benzer şekilde İlber Ortaylı'nın da banknotlarda yer alabileceğini savundu.

Farklı isimler de önerildi

Sosyal medyada yürütülen tartışmalarda yalnızca İlber Ortaylı değil, farklı akademisyenler de önerildi. Bazı kullanıcılar Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın banknotlarda yer alabileceğini ifade ederken, bazı paylaşımlarda ise tarihçi Halil İnalcık ismi gündeme getirildi.

Sosyal medyada yapılan bu öneriler, Türkiye'de banknotlarda yer alan bilim insanları ve akademik miras üzerine yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

