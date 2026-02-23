Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Konunun uzmanlık alanları çerçevesinde tartışılmadığını dile getiren Bakan Tekin, yapılan yorumların ön yargılardan ibaret olduğunu belirtti. Tekin, "Pedagojik anlamda, akademik anlamda, ciddi alacağım bir eleştiri henüz görmedim. Kimisi değişik ithamlarla, değişik tanımlamalarla, ön yargılarla bir şeyler söylüyorlar ama bilimsel bir temeli yok" sözleriyle konuya son noktayı koydu.

Okulların çocukların mutluluk duyduğu alanlar olması gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin, geleneksel oyunlardan ana dil becerilerine kadar pek çok konuda atılan adımların temelinde kültürel mirasın korunması olduğunu ifade etti. Bakan Tekin, okulların sadece birer bilgi yuvası değil, aynı zamanda milli kimliğin inşa edildiği ve toplumsal değerlerin içselleştirildiği yaşayan mekanlar haline gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

Çocukların eğitim ortamına aidiyet hissetmelerinin önemine değinen Bakan Yusuf Tekin, "Bizim ana mevzumuz çocuklarımızın okula zevkle, keyifle gelmeleri, eğlenerek öğrenmeleridir. Bir gün tuttukları futbol takımının marşıyla gelmeleri gayet doğal şeylerdir, bunu abartacak bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

Eğitimi sadece ders kitaplarıyla sınırlı görmediklerini belirten Bakan Tekin, 2023 yazından itibaren hayata geçirilen geleneksel oyunlar projesine dikkat çekerek, "Sosyolojik anlamda her ülkenin toplumsal yapısı, tarihi ve medeniyet birikimi çocukların oyunlarıyla gelişir. Bizim oyunlarımızda çocuklar yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğrenirler. Bu yüzden okul bahçelerimizde geleneksel çocuk oyunlarımızın oynandığı ortamlar istedik" sözleriyle projeyi aktardı. Bakan Tekin ayrıca, EBA üzerinden bu oyunların nasıl oynandığına dair içerikler hazırladıklarını ve öğretmenlerin bu konuda eğitilmesini sağladıklarını belirtti.

EĞİTİMDE YENİ VİZYON VURGUSU

Okulların toplumsal yaşamın bir yansıması olması gerektiğini vurgulayan Yusuf Tekin, "Göreve başladığımız günden beri eğitim ortamlarını sadece akademik bilginin aktarıldığı bir mekan olmaktan çıkarıp, aynı zamanda toplumsal yaşamın değerlerinin çocuklarımıza kazandırıldığı ortamlar olması için çaba sarf ettik" şeklinde konuştu. Bakan Tekin, bu süreçte Anayasa, temel insan hakları ve evrensel metinleri de her zaman göz önünde bulundurduklarını dile getirdi.

GAZZE VE İNSAN HAKLARI FARKINDALIĞI

Eğitimde sadece akademik başarıyı değil, insani duyarlılığı da merkeze aldıklarını belirten Bakan Yusuf Tekin, 2023 yılında İsrail'in Gazze saldırıları üzerine okullarda başlatılan saygı duruşuna değinerek, "Dünyanın neresinde olursa olsun bir insan hakkı ihlali, bir mağduriyet söz konusu ise biz çocuklarımızın ve gençlerimizin bu konuda farkındalık oluşturmalarını arzu ettiğimiz için saygı duruşuyla başlattık o hafta okullarımızı" ifadelerini kullandı.

DOĞA EMANETİ VE GELECEK KUŞAKLAR

Çevre bilincinin müfredatın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında orman yangınları referans gösterilerek yayımlanan genelgeyi hatırlatarak, "Çocuklarımızın içinde yaşadığımız doğanın bize emanet olduğunu, gelecek kuşakların da bunun üzerinde hakkı olduğunu müfredat üzerinden örnekleyerek doğaya sahip çıkmalarını arzu ettik" sözleriyle doğa sevgisinin önemine işaret etti.

TÜRK BAYRAĞI VE MİLLİ BİRLİK SİYASETİ

Şubat ayında başlatılan "Bayrak" temalı etkinliklerin, terörsüz Türkiye politikasının bir devamı niteliğinde olduğunu belirten Bakan Tekin, "Çocuklarımız ülkemizde barışı, insan haklarını, demokrasiyi ve hukuk devletini egemen kılacak ve bayrağımızın bize bu alanları sunan bir enstrüman olduğunu anlayacak farkındalık etkinlikleriyle başlasın istedik" açıklamasında bulundu.

RAMAZAN AYI VE DAYANIŞMA RUHU

6 Şubat depremlerinin yıl dönümüyle birleşen Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma duygusunun pekiştirilmesini hedeflediklerini belirten Tekin, okullara gönderilen genelgenin anayasal dayanaklarına dikkat çekerek, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın anayasadan ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatımızdan aldığı ana görevlerden bir tanesinin bu olduğunu referanslandırarak, gönüllülük üzerine bir Ramazan ayı etkinliği yapılmasını arzu ettik" dedi.

'TALİBANLAŞTIRMA' İTHAMLARINA CEVAP

Yapılan değerler eğitimine yönelik haksız eleştirilere sert tepki gösteren Bakan Yusuf Tekin, bir grubun bu çalışmaları "Talibanlaştırma" olarak nitelendirmesini eleştirerek, "Ben milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek şeyler yapalım diyorum, onlar 'bunu yaparsanız toplumu Talibanlaştırmış olursunuz' diyorlar. Bu metni aldılar ve asla hak etmediğimiz hakaretamiz ifadelerle bizi, idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi zan altında bıraktılar" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde çocukların "bizi biz yapan değerleri" sahiplenmesi için çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.



