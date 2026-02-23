FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası!
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 12 puan daha silme cezası verdi. Adana temsilcisi, ligde -45 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 16:39, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 16:42
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Adana Demirspor'a toplam 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.
Adana temsilcisi, ligde -45 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.