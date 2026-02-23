CHP içinde muhalif toplantı: 13 Vekil bir araya geldi

Gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, aralarında 13 mevcut CHP milletvekilinin de olduğu 42 kişinin Ankara'da 6 buçuk saat süren bir toplantı yaptığını duyurdu.

Toplantıda aralarında 13 halen görevdeki milletvekili, 13 eski milletvekili, 3 eski il başkanı, 3 eski Parti Meclisi üyesi ve bazı belediye başkanları yer aldı. Katılımcılar partinin ilerleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tecrübesinin önemli olduğu yönünde ortak bir görüş ortaya koydu.

Muhalifler toplantının verimli geçtiğini belirterek bu tür buluşmaların daha sık gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti. Bir sonraki toplantı için ise İstanbul'un adres olabileceği konuşuluyor. Yarkadaş'a göre toplantıya partiden ihraç edilen bazı isimlerin de katıldığı ve sonuçların Kılıçdaroğlu'na iletilmesinin beklendiği belirtiliyor.

Bu görüşme, CHP içindeki tartışmaların ve parti içi muhalefetin nabzını tutan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.